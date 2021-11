NAZIONALI, Sono 9 i convocati. Ma c'è il dubbio Nico

Uno dei temi che ha riscontrato maggiore interesse oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato il focus redatto dalla nostra redazione sui Nazionali che in occasione della sosta si aggregheranno alle rispettive Selezioni. L'unico forfait registrato è quello di Gonzalez che è ancora positivo al Covid. Per quanto riguarda invece l'infortunato Erick Pulgar, andrà in Cile per effettuare i relativi test sulla sua condizione visto che nella Fiorentina non ha recuperato. Il cileno verrá insomma valutato dallo staff medico della sua nazionale per capire se potrà giocare tutte e due o almeno la seconda delle due gare previste con Paraguay (il 12) e il 17 (Ecuador). Risponderanno regolarmente alla convocazione Torreira, Quarta, Vlahovic, Milenkovic, Nastasic, Maleh, Amrabat e Biraghi.

