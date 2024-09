NAZIONALI, Kean e Pongracic rientrano in gruppo

Fonte: Dna

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ricomincia la settimana di lavoro della Fiorentina e, a cinque giorni dalla trasferta di Bergamo, Palladino recupera due pezzi pregiati: alla ripresa degli allenamenti il tecnico viola dovrebbe poter contare su Marin Pongracic e Moise Kean. Il primo, impiegato per 45' in due gare (giocati tutti nel primo incontro contro il Portogallo di giovedì) dalla Croazia, il secondo titolare e in gol ieri sera con l'Italia nel match contro Israele. Sono loro i primi due a ritornare alla base: nelle prossime ore toccherà ad Amir Richardson (in campo ieri col Marocco nella sfida di qualificazione ai Mondiali contro il Lesotho) e gli azzurrini Edoardo Bove, Michael Kayode e Pietro Comuzzo - i primi due di scena oggi in Norvegia con l'Under 21, il secondo sempre oggi, ma contro la Germania e con l'U20 - mentre l'ultimo a rimettere piede al Viola Park dovrebbe essere Christian Kouame che con la Costa d'Avorio sfiderà stasera alle 21 il Ciad.

Escluso dall'elenco Nazionali, ma ancora fuori Firenze per le note vicende giudiziarie, Albert Gudmundsson, che non rientrerà in Italia prima di venerdì sera e sarà quindi a disposizione sabato, alla vigilia di Atalanta-Fiorentina.