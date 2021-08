NASTASIC, Out da Schalke ma nessuno ha fretta

Dettagli, giorni che passano. Ma nel mercato fanno proprio la differenza. Ecco perché c'è una fase di stallo per l'arrivo di Matija Nastasic che aspetta anche che la Fiorentina definisca la cessione di Milenkovic. La dirigenza viola ha fatto capire che per il Nastasic-bis non c'è fretta ma certo se l'operazione fosse slegata da quella del suo connazionale sarebbe stato meglio portare subito a Firenze il difensore ventottenne visto che non gioca da febbraio. Se invece Milenkovic dovesse restare (sul mercato può succedere di tutto ormai) che ne sarebbe di Nastasic? Il giocatore, che ha avuto una carriera rallentata dagli infortuni ha infatti saltato l'ultima parte della scorsa stagione a causa di un infortunio al polpaccio ed ha assistito impotente alla retrocessione del suo Schalke 04 che ora è ripartito dalla serie inferiore senza mai utilizzare il suo difensore. In scadenza nel 2022 Nastasic è infatti uno dei giocatori di cui il club tedesco vorrebbe privarsi già quest'anno anche per alleggerire il monte ingaggi ed è fuori dal progetto tecnico. Il giocatore è dunque pronto a tornare a Firenze ma sarebbe meglio per lui ed anche per Italiano stringere i tempi dell'operazione perché il giocatore sia in forma per ripartire dalla A e dalla sua ex squadra il prima possibile. Anche se il difensore sa che... mai perdere le speranze visto che dalla Fiorentina verso il City se ne andò ufficialmente l'ultimo giorno di agosto (quando in viola arrivò anche Savic). Il cambio allora portò bene alla Fiorentina, speriamo che sia così anche stavolta perché se Milenkovic è uno dei difensori più forti, Nastasic è un ottimo profilo, maturo e forte fisicamente, infortuni permettendo.