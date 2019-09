NARDELLA, Pereira per Maggio come Bati per la Viola

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo Sovrintendente del Maggio a Palazzo Vecchio, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha fatto anche un paragone calcistico con la Fiorentina: "Alexander Pereira per il teatro del Maggio è un po' quello che Batistuta è per la Fiorentina quindi mi sento un po' il Rocco Commisso della situazione. Speriamo che il suo arrivo abbia lo stesso effetto che ha avuto Ribery per gli abbonamenti della Fiorentina".