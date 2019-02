NARDELLA, Coppa Italia difficile ma ci spero. Bati...

Dalla conferenza stampa per presentare l'evento 'Florenze 4Ever', ha preso la parola anche il sindaco di Firenze Dario Nardella. Ecco le sue parole raccolte da FirenzeViola.it: "Tra Firenze e Stati Uniti c'è sempre stato un grande rapporto. Portare Mariah Carey e John Legend a Firenze è il frutto di questo rapporto, oltre che del rapporto con la Fiorentina. Il Franchi sarà ancora una volta teatro della grande musica, faccio i complimenti a tutti. La Conferenza dei servizi? C'è fiducia, non può che avere un esito. Di fatto i rappresentanti del Ministero avevano già detto che tutti gli elementi per un giudizio positivo sul progetto erano stati superati. Manca solo il via libera formale, non c'è nessun motivo per cui la Conferenza dei Servizi non si debba chiudere. Ognuno deve fare la sua parte. Batistuta? Eravamo qui quando abbiamo ricordato il suo compleanno e lanciato l'idea di una grande festa. Al più presto diremo la data, che comunque sarà a marzo. Gabriel non ha mai smesso di amare questa città: si merita che tutti festeggino insieme la sua festa. La Coppa Italia? Incrociamo le dita anche se l'Atalanta è una squadra ostica. Quella con la Roma è stata una grande vittoria ma tutti sanno come non farsi influenzare dall'entusiasmo. Da tifoso apprezzo quest'atteggiamento. Pensiamo al Napoli, che verrà a vincere a Firenze. E' una squadra legata alle mie origini ma spero che la Fiorentina possa vincere".