NARDELLA A FV, Stadio? Sto con Rocco: norme nuove

Nel corso della maxi diretta Instagram organizzata da Firenzeviola.it nel giorno più importante della raccolta fondi "FV per OSMA Onlus" in favore dell’Ospedale di Ponte a Niccheri (tutte le info sulla piattaforma Gofundme.com), è intervenuto anche il sindaco di Firenze Dario Nardella. Ecco le sue parole: “Tutto il personale di Ponte a Niccheri sta facendo un grandissimo lavoro, a livello toscano c’è stato un numero impressionante di ricoveri e di terapie intensive. Sono stati molto bravi i medici e gli infermieri. La fine del lockdown? Una parte del commercio potrà riprendere, ci sarà un allenamento ma non ci sarà un’apertura di tutto. La gestione dei bambini con le scuole chiuse? Dobbiamo creare degli spazi per loro; se ci fosse la conferma che la scuola non riaprirà a settembre, fino a giugno serve che i bambini studino e devono essere messi in condizione di fare scuola online. I fiorentini hanno avuto un po’ di sbandamento a inizio lockdown ma devo ringraziare i cittadini che hanno un ottimo senso civico. Il 25 aprile? È stato assai particolare ma anche indimenticabile: vedere Piazza Signoria vuota mi ha fatto stringere il cuore. Abbiamo la fortuna di non aver vissuto la guerra ma certamente questa è stata un’esperienza molto difficile quella del virus. Commisso e lo stadio? Ha ragione il presidente quando parla di dover cambiare le leggi: dobbiamo essere liberati dai lacci della burocrazia. Da anni mi batto per lo stadio nuovo e per il restyling del Franchi ma finché ci sono tutte queste norme è dura”.