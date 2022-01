NAPOLI-FIORENTINA 2-5, Rivivi il LIVE di FV!

20.45 - Con la partita termina anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

20.42 - Una partita in cui succede di tutto al Maradona. La cosa che conta alla fine è che la Fiorentina riesce ad espugnare Napoli e approdare ai quarti di finale di Coppa, dove la aspetta l'Atalanta.

120' - E FINISCE QUI! La Fiorentina è ai quarti di finale!

119' - GOL! SEGNA ANCHE MALEH! È POKERISSIMO VIOLA!

117' - Possesso palla prolungato della Fiorentina, che lascia passare i minuti senza provare ad attaccare.

113' - Milenkovic! Calcia a botta sicura in area, la palla viene deviata e Meret la blocca.

108' - Azione in ripartenza della Fiorentina, Piatek allarga per Venuti e poi va a chiudere in porta il suo primo gol in maglia viola. La Fiorentina ora può sognare davvero la vittoria!

108'- GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLLL!!! PIATEK!!

105' - SI RIPARTE! Gli ultimi 15 minuti di gioco. Poi sarà la fine della partita o rigori.

--- INTERVALLO ---

105' +1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE! Napoli 2, Fiorentina 3.

105' +1' - Azione infinita della Fiorentina con un cross di Maleh che pesca Venuti dalla parte opposta: tiro perfetto che batte Meret, la Fiorentina torna in vantaggio!

105' +1' - GOOOOOOOLLLLL!!!! GOOOOOLLL!!! HA SEGNATO VENUTI!!!

103' - Fallo di Juan Jesus su Venuti sul fallo laterale destro all'altezza dell'area. Buona occasione per la Fiorentina.

101' - Mertens resta a terra dopo un contrasto, ma a differenza di quanto fatto dal Napoli la Fiorentina si ferma.

98' - Meret salva su Maleh! Tiro a botta sicura sul quale si oppone il portiere partenopeo. Poi Bonaventura viene steso in area, ma l'arbitro non fischia nulla. Il contatto era netto, incredibile decisione dell'arbitro.

97' - Fiorentina che fa girare palla al limite dell'area, il Napoli aspetta ma non lascia spazi.

94' - Cambio nel Napoli: fuori Petagna, dentro Juan Jesus.

93' - Terracciano salva! Incredibile contropiede preso dalla Fiorentina in una situazione di totale controllo, per fortuna il passaggio per Petagna è troppo lungo e Terracciano in uscita riesce a fermare tutto.

92' - Fiorentina che si riversa nella metà campo avversaria.

90' - Si riparte con un altro cambio per la Fiorentina: entra Igor al posto di Nastasic.

20.00 - Si va ai supplementari dunque dopo una partita in cui è successo di tutto. La Fiorentina dovrà giocarsi tutto con l'uomo in più, ma la decisione dell'arbitro di fermare Ikoné lanciato in porta lascia veramente senza parole.

90' +8' - FINISCE IL SECONDO TEMPO! Saranno tempi supplementari, ma la direzione dell'arbitro è da mani nei capelli.

90' +6' - La difesa della Fiorentina si addormenta, Malcuit crossa e trova Petagna tutto solo in area: l'attaccante appoggia in porta il 2-2.

90' +6' - INCREDIBILE. HA PAREGGIATO PETAGNA.

90' +4' - ESPULSO FABIAN RUIZ! Secondo giallo per aver fermato Torreira, ma Ikoné era in porta e l'arbitro ferma il gioco! Panchina della Fiorentina infuriata per una decisione francamente inspiegabile.

90' +3' - Petagna! Intervento provvidenziale di Milenkovic che gli devia la conclusione.

90' +2' - Fermati i primi attacchi del Napoli sulla destra viola, ma è ancora lunga.

90' +1' - Cambio nel Napoli: fuori Lobotka, dentro Cioffi.

90' - Assegnati 6 minuti di recupero.

90' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Castrovilli e Nico Gonzalez, dentro Ikoné e Bonaventura.

88' - Serie di falli del Napoli che permettono alla Fiorentina di perdere altro tempo.

85' - Giallo per Tuanzebe, altro calcione preso da Nico Gonzalez.

84'- Cambio nel Napoli: fuori Ghoulam per Malcuit.

84' - ATTENZIONE! È ROSSO PER LOZANO! Dopo aver rivisto l'episodio al VAR, l'arbitro cambia decisione. Sarà 10 contro 10 questo finale!

82' - Giallo per Lozano che si allunga il pallone e tira un pestone a Nico Gonzalez. La Fiorentina può rifiatare.

80' - Palo di Lozano! Fa tutto da solo, entra in area e chiude con il destro: Terracciano si allunga ma viene salvato dal palo. Fiorentina che dovrà soffrire in questo finale.

79' - Elmas colpisce di testa su un cross di Ghoulam, ma non dà forza e direzione alla conclusione. Controlla con lo sguardo Terracciano che rimetterà dal fondo.

78' - Piatek! Il secondo pallone toccato è un tiro al volo dalla trequarti che avrebbe fatto esplodere di gioia i tifosi viola, ma spara alto.

77' - Giallo per Fabian Ruiz che trattiene vistosamente Torreira.

73' - Cambio nella Fiorentina: esce Vlahovic, entra Piatek. Esordio per il polacco in maglia viola.

70' - Nico Gonzalez spara alle stelle! Cross di Biraghi che lo pesca tutto solo in area, l'argentino prende la mira ma spara in curva!

67' - Vlahovic resta a terra dopo un colpo, il Napoli non mette fuori il pallone e gli animi si scaldano. Poi l'arbitro ferma il gioco.

67' - Sempre avanti il Napoli che però fin qui non trova spazi. Si difende molto bene la Fiorentina.

64' - Doppio cambio nel Napoli: dentro Lozano e Fabian Ruiz, fuori Politano e Demme.

63' - Attacca ora il Napoli sospinto dai pochi presenti al Maradona. Un tiro di Lobotka viene deviato in corner.

60' - Occasione Napoli dopo una punizione calciata da Ghoulam sulla barriera. La palla arriva a Petagna che viene fermato al momento del tiro.

58' - Punizione calciata sulla barriera che però torna al capitano viola, che con un mancino perfetto pesca l'angolino e riporta la Fiorentina in vantaggio. Che gol di Biraghi!

58' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!! SEGNA BIRAGHI SULLA RIBATTUTA!

56' - Giallo per Rrahmani dopo un intervento killer su Nico Gonzalez al limite dell'area. Buona occasione su punizione.

50' - Demme! Para Terracciano, con un grande intervento sul tocco ravvicinato del centrocampista partenopeo su cross di Ghoulam.

48' - Petagna! Giocata sontuosa di Mertens che libera in area l'attaccante del Napoli: Petagna si sposta il pallone sul mancino e calcia, sparando però a lato. Si salva Terracciano.

45' - SI RIPARTE CON UN CAMBIO PER PARTE! Entra Maleh, esce Saponara e Fiorentina che si schiererà con il 4-3-2. Nel Napoli invece Meret al posto di Ospina.

--- INTERVALLO ---

45' +5' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Punizione alta e squadre negli spogliatoi sull'1-1. Ma sarà durissima con un uomo in meno per la Fiorentina.

45' +3' - Cambio nella Fiorentina: fuori Duncan, dentro Terracciano.

45' +2' - Una situazione tranquillissima, Venuti appoggia indietro di testa ma Dragowski inspiegabilmente non è in porta. Il pallone lo scavalca ed è costretto a fermare Elmas lanciato a rete con un fallo. Fiorentina in 10.

45' +2' - INCREDIBILE: ESPULSO DRAGOWSKI. Ma cosa fa?!

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

43' - Suicidio di Dragowski che regala palla al Napoli. Petagna non riesce a calciare ma Mertens sì, e scavalca il portiere viola con un tocco molto bello.

43' - GOL DEL NAPOLI. PAREGGIA SUBITO MERTENS.

41' - Un'azione che coinvolge tutto l'attacco, parte da https://we.tl/t-ig7Of7dza8 che crossa dalla parte opposta per Saponara. Il numero 8 stoppa, ne driblla uno e crossa rasoterra per Vlahovic: stop con il quale salta Tuanzebe e poi mancino che passa tra le gambe di Ospina. Fiorentina meritatamente in vantaggio!

41' - GOOOOOLLL!! GOOOLLL!! UN GRANDE GOL DI DUSAN VLAHOVIC!

40' - Politano! Ripartenza fulminea, Nastasic lo costringe ad andare sul destro che l'esterno del Napoli chiude troppo. Si salva la Fiorentina che fin qui però sta controllando il gioco.

36' - Testata tra Nico Gonzalez e Ghoulam. Restano entrambi doloranti a terra.

34' - Palla dentro di Saponara leggermente lunga per Vlahovic, che viene fermato da Rrahmani. Ma la Fiorentina sta giocando bene ora.

32' - Occasione Fiorentina! Palla che schizza fuori da una carambola sulla destra, messa in mezzo di prima da Vlahovic. Nico Gonzalez manca il pallone che termina a Duncan, il quale prende la mira e calcia. Murato però dalla difesa del Napoli.

29' - Fase un po' confusa adesso della partita. Entrambe le squadre sembrano in grado di poter fare male ma vengono sempre fermate all'altezza dell'entrata in area.

23' - Giallo per Duncan che entra in tackle su Politano dopo esser stato fermato in area. Intervento pericoloso e inutile del centrocampista viola.

22' - Intanto è rientrato in campo Biraghi che sembra, almeno per ora, essersi ristabilito.

21' - Elmas calcia in area nonostante un'evidente posizione di fuorigioco non ravvisata: para Dragowski.

20' - Deve lasciare il campo molto dolorante il capitano viola. Riparte il gioco con la Fiorentina momentaneamente in 10.

19' - A terra Biraghi che si tocca il ginocchio. Entra in campo lo staff medico.

18' - Traversa di Milenkovic! Colpisce lui di testa sul corner: Ospina immobile viene salvato dal palo alto. Fiorentina vicina al vantaggio!

17' - Saponara! Sul ribaltamento di fronte si trova in area, ma il suo tiro viene smorzato in corner.

16' - Erroraccio in impostazione di Dragowski che regala palla a Politano. Per fortuna non trova lo spazio per il tiro e viene fermato.

14' - Tacco di Nico Gonzalez che non libera Vlahovic in area. Palla ad Ospina, ma la Fiorentina sembra essersi svegliata dal torpore iniziale.

12' - Vlahovic! Si accende all'improvviso l'attaccante serbo: dal limite spara un sinistro pericoloso sul quale Ospina si allunga e mette in corner.

8' - Prima un'occasione per la Fiorentina con un passaggio in area di Duncan dopo un numero su Politano, poi lo stesso attaccante del Napoli in ripartenza salta secco Nastasic e tira: Milenkovic mura con la testa.

6' - Primi minuti di studio, nei quali comunque è il Napoli a fare la partita. La Fiorentina per adesso aspetta pur lasciando la difesa alta.

4' - Ottima chiusura di Venuti che recupera Elmas lanciato verso Dragowski. L'esterno per fortuna riesce a fermare il macedone e sul prosieguo dell'azione la palla termina sul fondo.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, oggi in completo bianco. Napoli in rosso.

Napoli e Fiorentina per accedere ai quarti di finale di Coppa Italia si affrontano questa sera al Diego Armando Maradona. Una partita importante per entrambe le squadre, i partenopei perché vogliono dimostrare di essere definitivamente usciti dal momento negativo, i viola per rispondere alla rumorosa sconfitta di Torino. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam, Demme, Lobotka, Politano, Mertens, Elmas, Petagna.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Castrovilli, Torreira, Duncan, Gonzalez, Vlahovic, Saponara