NAPOLI-FIORENTINA 1-3: rivivi il live di FV

95' - E' FINITA!!! LA FIORENTINA BATTE IL NAPOLI 3-1 AL "MARADONA"!! La Fiorentina aggancia la Juve a quota 17, battendo in casa loro i campioni d'Italia. All'7' Brekalo sblocca la gara ma un errore di Parisi nel recupero di primo tempo costringe Terracciano a fare rigore su Osimhen che poi lo trasforma. Nella ripresa il Napoli fa paura ma al 63' Bonaventura firma il raddoppio e Nico mette il risultato in ghiacciaia proprio nel finale! Firenzeviola vi ringrazia di aver seguito la partita con noi e vi dà appuntamento alla prossima partita.

92' - NICOOOOOOOOO GOOOOOOL GOOOOL GOOOOOL!!! La Fiorentina cala il tris!!! E il Var dice che è tutto regolare. E' Parisi a fare l'assist

91' - Simeone commette fallo su Parisi e viene ammonito. I minuti di recupero sono 4 ma forse verrà recuperato ancora.

91' - Cross dalla destra di Kvara per Gaetano che prova a tirare ma la mira è da rettificare.

90' - Ranieri ammonito per un'entrata in scivolata sull'avversario. E' il quarto viola ammonito oggi.

89' - Debutto per Comuzzo!!! Italiano toglie Ikoné e inserisce il giovane difensore per aiutare la retroguardia.

86' - Pressione del Napoli! Cross teso per il Cholito che non arriva, Olivera ci prova ma la palla è deviata da Parisi

85' - PARATA DI TERRACCIANO! Il portiere si allunga per mettere con le dita il pallone del Cholito oltre la traversa!

83' - Italiano cambia tre giocatori: entrano Ranieri a destra per Kayode, Mandragora per Duncan e Infantino per Arthur

82' - Kvara prova il lancio in mezzo dalla distanza, tra il tiro e il cross ma la palla esce dall'altra parte del campo.

79' - OCCASIONE DEL NAPOLI! Raspadori vede Simeone per appostato e lo serve ma Parisi intercetta in angolo

78' - OCCASIONE VIOLA: Duncan vede Kayode avanzato e lo serve, il terzino non ci pensa due volte e tira ma la traiettoria è sballata. Forse era meglio il cross

76' - Cambia anche il Napoli: fuori Osimhen per l'ex di turno Simeone, Lobokta per Gaetano e Zielinski per Lindstrom.

75' - Cambio viola: esce Brekalo ed entra Gonzalez per creare più apprensione nel Napoli

71' - Non passa neanche un minuto che rimedia un cartellino giallo anche Bonaventura. L'arbitro ora è molto fiscale.

70' - Giallo anche per Martinez Quarta per fallo di gioco

63' - GOOOOL GOOOOL GOOOOOOOOOOOL DELLA FIORENTINA! Palla filtrante da dietro per Duncan che serve Bonaventura che appoggia la palla in rete!!! Jack festeggia così la convocazione e il suo sesto gol al Napoli, primo però con la maglia viola! Questo è anche il suo quarto gol in campionato (e due assist)

61' - Ancora propositiva la Fiorentina ma il lancio di Ikone per Milenkovic trova ben appostato Ostigard e Meret s'impossessa della palla agevolmente.

58' - PARATA TERRACCIANO!!! Osimhen approfitta di un errore di lettura tra Milenkovic e Kayode e s'invola in area ma stavolta il portiere para regolarmente.

57' - Cambio per il Napoli: entra Cajuste ed esce Politano. Garcia rimette dunque il centrocampo a tre, messo a due dopo il primo cambio

56' - La Fiorentina va di nuovo in attacco, con il Napoli che si rifugia in angolo sul tiro di Kayode. Sullo sviluppo l'ultimo tiro è di Ikoné che però non centra la porta.

55' - Il Napoli pressa e conquista un altro corner, Nzola spazza via

53' - OCCASIONE NAPOLI! Osimhen tira in porta dalla destra, Parisi manda in angolo. Sullo sviluppo la Fiorentina spezza subito l'azione.

50' - PALO DI IKONE!! Azione propiziata da Bonaventura che innesca Nzola che chiuso dai difensori preferisce servire Ikoné che disturbato tira ma colpisce il palo.

49' - Milenkovic e Osimhen lottano, col difensore serbo che lo ferma con le buone e le cattive.

46' - AL VIA LA RIPRESA! Si riparte dall'1-1 che porta la firma di Brekalo e Osimhen dal dischetto. Non ci sono cambi nelle due formazioni.

45' + 7' - FINE DEL PRIMO TEMPO. Napoli e Fiorentina vanno negli spogliatoi sul parziale di 1-1. Decidono Brekalo in avvio e l'errore di lettura di Parisi con Osimhen infallibile dal dischetto

495' +4 - PAREGGIO PER IL NAPOLI! Sul dischetto va lo stesso Osimhen che trasforma mettendo a segno il suo sesto gol.

45' +3 - RIGORE PER IL NAPOLI. CHE ERRORE PARISI! Il difensore passa il pallone al portiere, costringendo Terracciano ad uscire alla disperata su Osimhen e lo travolge. L'arbitro non ha dubbi: rigore e cartellino giallo per Terracciano

45' - Osimhen reclama una spinta di Martinez Quarta in area ma per l'arbitro non c'è rigore, con l'arbitro che interpreta non falloso il salto del difensore

44' - Saranno 4 i minuti di recupero

42' - Anche la Fiorentina ci prova con Duncan che butta un buon pallone in mezzo ma i compagni non riescono ad approfittarne.

39' - Ancora in pressione il Napoli ma il tiro dal limite di Raspadori s'infrange su Osimhen e la palla schizza fuori.

37' - Da un retropassaggio sbagliato dei partenopei arriva un angolo per i viola, battuto da Duncan; il pallone di Bonaventura finisce però alto; il centrocampista reclama una deviazione ma l'arbitro concede rimessa dal fondo.

35' - Partita senza pause con il Napoli che fa un paio di traversoni in area che mettono in apprensione la difesa viola che però controlla bene.

34' - OCCASIONE VIOLA! Bonaventura fa filtrare un buon pallone per Ikoné ma intercetta tutto Zielinski

30' - Infortunio per Anguissa che deve lasciare il campo, dentro Raspadori.

27' - OCCASIONE NAPOLI! Grande parata di Terracciano su Lobokta con il Napoli che pressa per ottenere il pareggio

22' - GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Kvaratskhelia viene contrastato da Kayode e Parisi, la palla arriva a Olivera che la mette sul secondo palo dove sbuca Osimhen per insaccare nella porta rimasta sguarnita. Ma c'era Olivera in fuorigioco e La Penna ha annullato tutto dopo il controllo del Var.

20' - La Fiorentina attacca sulla sinistra poi Parisi fa un cross che Nzola non controlla ed è tutto da rifare nonostante il possesso resti viola.

18' - Le due squadre vanno spesso in profondità ma si controllano bene a vicenda.

15' - Napoli prova a reagire, ma Kvara è ben controllato da Kayode aiutato anche da Ikoné in copertura e centralmente da Duncan.

7' - GOOOL GOOOOL GOOOOOOOOL DELLA FIORENTINA! Cross perfetto con Quarta che colpisce il palo interno e Brekalo non si fa sfuggire l'occasione per il suo primo gol!

6' - Proprio dalla ripartenza però il Napoli rischia il vantaggio, con Di Lorenzo che dal fondo preferisce tirare invece di servire un compagno in mezzo e sbaglia la mira.

5' - OCCASIONE per la Fiorentina su calcio di punizione, il Napoli però chiude bene con Quarta che in rovesciata rischia il vantaggio e riparte

2' - La Fiorentina attacca da destra a sinistra e gioca in maglia bianca, maglia speciale per il Napoli

1' - FISCHIO D'INIZIO! LA PARTITA E' INIZIATA!

Alle 20.45 fischio d'inizio per Napoli-Fiorentina, gara che che chiude l'ottava giornata di campionato. Le due squadre viaggiano a braccetto in classifica, a quota 14, e sognano l'Europa che conta. Firenzeviola vi racconterà minuto per minuto tutte le azioni della partita, attraverso la diretta testuale a cura di Luciana Magistrato che vi dà la buonasera. Ecco intanto le formazioni ufficiali della partita, nella Fiorentina spiccano le assenze di Nico e Biraghi, Arthur e Duncan si riprendono la mediana dal primo minuto. Ecco le scelte di Garcia e Italiano:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Natan, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A Disp.: Contini, Idasiak, Demme, Mario Rui, Elmas, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, D'Avino, Zanoli, Gaetano, Raspadori. All.: Rudi Garcia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Brekalo; Nzola. A Disp.: Martinelli, Vannucchi, Biraghi, Sottil, Maxime Lopez, Beltran, Nico Gonzalez, Ranieri, Infantino, Comuzzo, Mandragora, Barak, Amatucci, Kouame. All.: Vincenzo Italiano.