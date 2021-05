MUTU A FV, Prandelli ha fatto il meglio possibile

Intervistato ieri su queste pagine, Adrian Mutu si è espresso anche sull'addio di Cesare Prandelli dalla Fiorentina: "Mi dispiace molto per mister Prandelli. È l'allenatore a cui ero più vicino, ai tempi era come un fratello per me. Restiamo ancora in contatto, parliamo abbastanza spesso. Penso che se lui non è riuscito a fare di meglio, nessun altro ne sarebbe stato in grado".

