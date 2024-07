MUNTEANU, È addio. Ha lasciato prima l'Inghilterra

Fonte: Luciana Magistrato

È virtualmente finita l'esperienza dell'attaccante Louis Munteanu con la maglia della Fiorentina, stavolta con tutta probabilità definitivamente. Come raccolto da Firenzeviola.it, il classe 2002 aveva già lasciato il ritiro della squadra viola in Inghilterra prima della partita contro l'Hull City e si prepara a diventare un nuovo giocatore del Cluj: Munteanu non era neanche nelle note della sfida pareggiata 2-2 dagli uomini di Palladino, ed è destinato a tornare in patria.