MOVIMENTI IN PORTA

Nelle ultime ore si è acceso il mercato della Fiorentina, sia in entrata che in uscita. Per il centrocampo è stato fatto il nome dell'interista Roberto Gagliardini, mentre per quanto concerne la porta pare ormai ai titoli di coda l’esperienza fiorentina di Bartlomiej Dragowski. In particolare quest'ultima è al momento la trattativa più calda, con le più recenti indiscrezioni che raccontano di un Dragowski in procinto di accasarsi ad Empoli già a partire dalla giornata di domani o di mercoledì.

L'estremo difensore polacco non ha avuto grande fortuna in maglia gigliata, basti pensare alle molteplici volte in cui il suo procuratore Mariusz Kulesza ha lamentato lo scarso impiego del proprio assistito anche in relazione alla giovane età. Nato il 19 agosto del 1997, infatti, Dragowski avrebbe dovuto rappresentare il futuro della squadra viola, salvo poi non convincere appieno e finendo così a fare il secondo alle spalle di Ciprian Tatarusanu, Marco Sportiello e infine del classe '99 Alban Lafont.

Arrivati a questo punto, la girandola dei portieri vedrebbe come possibili sostituti dell'ex Jagiellonia Vid Belec e Pietro Terracciano, con quest'ultimo in netto vantaggio e, anzi, molto vicino alla Fiorentina. Tant'è che come raccontatovi su queste pagine (CLICCA QUI) la trattativa con l'Empoli, che prevederebbe il rinnovo di un anno di Dragowski coi viola per poi passare all'Empoli permettendo a Terracciano di fare il percorso inverso, sembra essere davvero già a pochi passi dalla chiusura.