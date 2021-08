MOURINHO (S.STAMPA), Pairetto ottimo. Italiano top

Queste le parole di José Mourinho dalla sala stampa dello stadio Olimpico di Roma: “Dieci anni dall’ultima volta in Serie A sono tanti e il calco qui è cambiato… esiste una preoccupazione più grande per quella che è la qualità del gioco. Non piace più difendere male e questo è un movimento positivo che si trova in tutta Europa. Oggi un giovane allenatore come Italiano, quando io allenavo l’Inter, ha avuto modo di imparare tanto in questi anni: se oggi non abbiamo giocato come volevamo è per merito della Fiorentina, per cui dobbiamo fare i complimenti alla squadra viola e a Italiano. Pairetto non ha sbagliato nulla, gran partita da parte dell’arbitro, così come il Var che ha corretto gli errori degli assistenti. La mia squadra in 10 contro 11 ha giocato male: è stato più facile per noi quando siamo tornati in parità numerica. Anche se non sono contento a livello tattico, sono felice a livello del “cuore”, per come noi interpretiamo il nostro lavoro e l’empatia con la gente”.