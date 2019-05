MONTELLA, Squadra svuotata ma sa reagire. DDV...

Queste le parole di Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, nel post partita del match contro il Milan in sala stampa: “Nel primo tempo non abbiamo giocato, nella ripresa sì: alla minima difficoltà questa squadra si perde anche se sa ritrovarsi. Il secondo tempo non era facile ma ho visto una reazione sotto l’aspetto emotivo. Ho visto sempre una reazione in tutte le patite che abbiamo perso, anche contro il Sassuolo. Voglio ripartire dalle difficoltà del secondo tempo e dall’incitamento e dall’affetto che ci ha dato il pubblico. I fischi alla fine sono giusti ma la squadra si è sentita accarezzata: il nostro non è un problema di giocatori, dobbiamo unirci con la città e il tifo. Possiamo fare di più e dobbiamo dare di più, anche se non è una situazione facile. La squadra è consumata mentalmente ma nel secondo tempo ho visto una reazione inaspettata: riprendersi in questo modo non è facile. Le parole di Diego Della Valle? Io ho letto le sue parole come la scelta di spronare la città a una mano alla squadra, poi al termine della stagione certamente parlerà”.