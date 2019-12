MONTELLA (S. STAMPA), Oggi potevamo vincere

Queste le parole di mister Vincenzo Montella dopo la sconfitta contro la Roma in conferenza stampa: "Oggi potevamo anche meritare di vincere e la squadra mi ha dato risposte importanti almeno sul piano umano. Voglio ringraziere uno per uno i miei calciatori. Ringrazio i nostri tifosi di non averci fischiato a fine partita. La classifica non è bella e per i valori che abbiamo potevamo avere qualcosa in più. I numeri sono brutti ma rispetto all'anno scorso ora è un'altra situazione. La squadra adesso mi segue e sento di poter dare qualcosa. Non ho parlato con nessuno ma il clima non è bello considerando che abbiamo dato tutto oggi. Il morale non può essere su in questo momento. Se vi ricordate bene dissi che per fare degli obiettivi bisogna contare quanti gol ci sono in squadra. Dalla fine del mercato la società sapeva il mio pensiero e quello che ci sarebbe bisogno per migliorare questa rosa".