MONTELLA, Ribery? Mi piace la sua rabbia. Ranieri...

Queste le parole di Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, in sala stampa nel post partita del match contro la Lazio: “Se bisogna rivedere il Var? Io sono sempre stato un allenatore che protestava poco quando non c’era il Var: quello che non accetto è perché in un momento decisivo della partita non si vada a rivedere un’azione delicata. Il fallo mi è sembrato nettissimo e il risultato è stato condizionato: ci sono voluti 5’ per riprendere il gioco. La partita? Nell’ultimo quarto d’ora di partita poteva venire fuori qualsiasi risultato. Ribery? Lo vedevo stanco: non ho visto quello che ha fatto in panchina, ma mi piace la sua reazione perché è l’adrenalina del campione. Mi sembrava un po’ stanco. Gli infortuni? Li valutiamo da domani, statisticamente siamo la squadra con meno infortuni in campo. Vlahovic? Resta con noi domani, non va in Primavera. Sottil e Ranieri? mi dispiace molto per l’espulsione di Luca, è stata una deviazione sfortunata la sua. Riccardo mi sta piacendo anche perché sta giocando in una posizione di campo che non gli è troppo congeniale”.