MONTAGNA, RELAX IN HOTEL O PIZZA IN CENTRO: ECCO IL GIORNO LIBERO DEI VIOLA

Pordoi, Passo San Pellegrino e rifugi di montagna ma anche tanto relax, magari con un pranzetto in centro. Così stanno trascorrendo il secondo giorno libero i giocatori della Fiorentina, che dopo il triangolare di ieri e la presentazione della squadra in piazza hanno il permesso di staccare 24 ore anche se Biraghi e Venuti dovranno recarsi alle 18 al Village Viola per alcune iniziative con i tifosi e uno scambio di maglie con il rapper ed ex giudice di X Factor Manuelito Hell Raton.

Proprio Venuti però nella mattinata è salito al Pordoi con la fidanzata Augusta così come Gollini con gli amici. Si sono immortalati al Col Margherita al Passo San Pellegrino novecento Sottil, Mandragora, Bonaventura, Gori, Terracciano, Cerofolini e Castrovilli mentre l'allenatore dei portieri Porracchio ha scelto Col Rodella così come parte dello staff. Quasi tutti i collaboratori di Italiano sono stati raggiunti dalle famiglie. "Family moment" anche per Antonio Rosati: dopo lo show durante la presentazione di ieri (in cui ha sfoggiato il suo cavallo di battaglia, l'imitazione di Adriano Celentano) oggi trekking con tutta la famiglia.

Val Duron per Biraghi e Benassi. Ma sono stati anche tanti i giocatori che hanno scelto il relax in albergo. Jovic e il gruppo dei serbi infatti è rimasto in hotel ed è sceso in paese a mangiare... la pizza. Malga Panna invece per Ikoné, Amrabat e Maleh.