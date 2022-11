MONDIALI, Oggi tocca a Zurko: le partite odierne

Quella di oggi sarà un'altra giornata all'insegna del Mondiale in Qatar. Inoltre, nel corso della giornata, sarà occasione per vedere il primo giocatore della Fiorentina giocare in questa competizione: Zurkowski con la sua Polonia contro il Messico. Di seguito il programma delle partite odierne.

Argentina-Arabia Saudita (ore 11:00).

Danimarca-Tunisia (ore 14:00).

Messico-Polonia (ore 17:00).

Francia-Australia (ore 20:00).