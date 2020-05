MOENA, Niente ritiro nel 2020. Si lavora per il 2021

Tema affrontato nel pomeriggio di ieri su queste pagine è stato quello relativo ai ritiri estivi della Fiorentina, in particolare per quanto riguarda Moena. Il ritiro viola, che doveva essere l'ultimo (rinnovi a parte), ormai è saltato ma la proposta degli organizzatori è di posticiparlo di un anno, portandolo così a scadenza dopo l'estate 2021 e fare una campagna di pubblicità per quella data. Gli enti locali e di promozione turistica della Val di Fassa hanno infatti convenuto che sarebbe stato impossibile in questo 2020 rispettare tutte le restrizioni visto che l'arrivo della Fiorentina (e ancor più del Napoli in Val di Sole) sono eventi veri e propri che richiamano tanti tifosi.

