MOENA, La lista degli assenti: Ranieri resta fuori

Per coloro che partono per Moena c'è anche chi non è stato convocato da Vincenzo Italiano ed è quindi da considerare un esubero della Fiorentina. Tra i 14 nomi dei giocatori attualmente in rosa che però non saranno in Trentino, spicca quello di Luca Ranieri appena tornato dal prestito alla Salernitana. Oltre al difensore mancino ci sono i giovani Ghidotti, Spalluto, Montiel, Ferrarini (il cui procuratore oggi ha incontrato la Fiorentina al centro sportivo) ma non solo. Per tutti questi ipotizzabile un futuro prossimo lontano dalla Fiorentina.

La lista degli esclusi al completo: Ghidotti, Dutu, Ferrarini, Frison, Ranieri, Corradini, Fiorini, Lovisa, Agostinelli, Koffi, Montiel, Munteanu, Spalluto.