MOENA, Dalla difesa all'attacco: chi si gioca il posto

Tra gli approfondimenti più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it c'è stato quello relativo a quei giocatori che nel ritiro di Moena si giocheranno il posto e, di conseguenza, anche la permanenza a Firenze. Dai giovani Dalle Mura, Dutu, Ferrarini e Ranieri in difesa, passando per Duncan, Saponara, Zurkowski e Benassi in mezzo fino ad arrivare a Gori, Graiciar, Spalluto e Zekhnini sono tanti i calciatori che in Val di Fassa avranno l'opportunità di mettersi in mostra e provare ad ottenere una riconferma in viola in vista della prossima stagione.

