MODULO E STAKANOVISTI: A EMPOLI PALLADINO PRONTO A PUNTARE SULLE SUE CERTEZZE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Chi si aspetta stravolgimenti, rivoluzioni è destinato a rimanere deluso. E il discorso vale a maggior ragione in vista della partita di Empoli, dove la Fiorentina affronterà quella che ad oggi è la squadra più in forma del campionato nonché la vera rivelazione. Raffaele Palladino non sembra avere troppa intenzione di cambiare e anche al Castellani, a livello di interpreti e modulo, pare orientato a battere la vecchia strada. Quella che fin qui - se non è riuscita a dare le maggiori garanzie - quantomeno è stata quella su cui i viola hanno più lavorato.

In sintesi, la sensazione non è solo quella che la Fiorentina ripartirà dalla difesa a tre vista per tutta questa primissima parte di stagione (eccezion fatta che per il secondo tempo contro la Lazio) ma si rivedranno in campo tanti di quegli interpreti che ad oggi rappresentano per l’allenatore dei punti fermi. Delle pedine inamovibili che, anche nei momenti di difficoltà, sanno qual è il loro compito. Il fatto che gli impegni europei per i viola riprenderanno solo a ottobre permetteranno a Palladino di insistere su un undici abbastanza consolidato, in particolare con l’impiego di Biraghi come terzo centrale (per il capitano 6 gare su 7 in campo con 525’, il terzo giocatore più utilizzato della rosa), Colpani sulla trequarti (quinto giocatore in questa speciale classifica con 429’) e Kean e Dodo, gli unici due che realmente fin qui possono fregiarsi del titolo di “stakanovisti” (7 volte su 7 in campo con, rispettivamente, 574’ e 578’ già in archivio: con lo stesso numero di presenze ma un minutaggio minore troviamo Mandragora e Martinez Quarta).

Ma chi sono i giocatori pronti a rimontare i favoritissimi dell’allenatore e provare in qualche caso perfino a sovvertire le gerarchie? Detto che Gosens in questa speciale graduatoria parte indietro solo perché è arrivato alla 3a giornata di campionato (per il tedesco tre gare da titolare e zero sostituzioni) e che Gudmundsson presto si imporrà come uno dei nuovi intoccabili, colui il quale pare maggiormente in ascesa è Comuzzo: per il 2005 cinque presenze in campo sulle sette sfide stagionali e la sensazione di essere diventato un giocatore su cui poter fare affidamento a dispetto della carta d’identità.