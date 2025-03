Missione Panathinaikos. Le dichiarazioni della vigilia di Palladino e Gosens

Giornata di vigilia di Conference League quella appena conclusa per la Fiorentina, attesa domani sera alle ore 21 dal ritorno degli ottavi di finale della competizione che vedrà il Panathinaikos arrivare a Firenze forte del 3-2 dell'andata. Raffaele Palladino e Robin Gosens sono stati i protagonisti dell'attività mediatica con le loro parole in conferenza stampa, nelle quali sia il tecnico che l'esterno tedesco hanno confermato l'importanza della sfida.

Palladino sulla partita ha detto: "Sappiamo bene quanto sia alta l'attesa su questa gara, che è importante per noi e per la società. Non vediamo l'ora di scendere in campo. I tifosi sono sempre stati la nostra carica e sono convinto che ci daranno una grande mano. Per noi è come una finale e vogliamo assolutamente passare il turno". (Clicca qui per la conferenza completa)

Gli ha fatto eco Gosens: "Come squadra stiamo soffrendo come i tifosi quando non vinciamo. Ci fa male quando i tifosi ci fischiano. Loro ne hanno il diritto. A livello personale quando vedo un giocatore in difficoltà gli do una mano e questo chiedo ai tifosi, di darci una mano in un momento difficile. Si vince insieme, si soffre insieme e si perde insieme. Le colpe sono anche nostre perché siamo noi che scendiamo in campo. Questa responsabilità la sentiamo e dobbiamo far vedere che ci sarà poco da fare per l'avversario".