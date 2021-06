MILENKOVIC, Tutte le incertezze sul suo futuro

Uno degli articoli più letti oggi su FirenzeViola.it è il punto fatto dalla nostra redazione sulla situazione di Nikola Milenkovic: tra il desiderio di trattenerlo espresso dalla società, gli apprezzamenti di Gattuso e la corte di diverse big (tra cui Juventus e Milan), sono diversi gli interrogativi sul difensore serbo. Alcune voci parlano di un'offerta di 10 milioni + Rugani fatta dalla Juventus per il numero quattro viola, indiscrezioni che però sembrano avere poco di concreto. Il momento decisivo sta però per iniziare e molti dei dubbi di Milenkovic potrebbero essere sciolti dal suo agente Ramadani, una delle figure centrali in questo intreccio di mercato.

