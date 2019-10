MILENKOVIC STRINGE I DENTI: AVANTI COL 352 E CHIESA/RIBERY

Prosegue sulla strada del 3-5-2 la Fiorentina che oggi riceve l’Udinese al Franchi, nonostante Milenkovic non sia nelle migliori condizioni. Come anticipato da Montella in sala stampa il difensore serbo si porta dietro un problema al polpaccio evidenziato da una vistosa fasciatura intravista nella giornata di ieri, il fatto che si sia comunque allenato con i compagni fa pensare che possa essere della sfida. Non dovesse farcela è pronto Ceccherini in quello che sembra essere l’unico vero dubbio di formazione in vista del match contro friulani.

Avanti dunque con i titolari dell’ultimo mese, Pezzella e Caceres a completare la linea a tre davanti a Dragowski, Badelj, Pulgar e Castrovilli a comporre la cerniera di metà campo con Lirola e Dalbert più esterni, infine l’attacco ancora una volta rapido con Chiesa e Ribery che avranno l’obiettivo di non concedere troppi riferimenti alla retroguardia bianconera.

Anche perché è lecito attendersi un’Udinese molto coperta, magari pronta a ripartire in contropiede, nella quale la certezza è rappresentata dal rientro di De Paul. L’argentino, a lungo seguito dai viola in estate, dovrebbe giocare a fianco di Okaka in un attacco orfano di Lasagna e con Larsen e Sema rispettivamente a destra e sinistra. Con Mandragora, Jajalo e Fofana a completare la linea mediana i tre davanti a Musso saranno Samir, Troost-Ekong e l’ex De Maio

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Ribery

UDINESE (3-5-2): Musso, De Maio, Troost-Ekong, Samir, Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema, De Paul, Okaka