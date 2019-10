MILENKOVIC SÌ, ESPERIMENTI IN DIFESA RIMANDATI?

Squadra che vince non si cambia, almeno finché si può. E così dovrebbe essere nonostante lo stesso Vincenzo Montella abbia lanciato l'allarme sugli acciacchi di un difensore. Dalla rifinitura però, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, Nikola Milenkovic sembra essersi ripreso e la presenza in campo non dovrebbe essere a rischio. Ma è certo che i giocatori pronti a sostituire il serbo dovranno farsi trovare pronti ad ogni evenienza da qui a domani. In particolare sono allertati Luca Ranieri che l'unica partita da titolare in campionato l'ha giocata a Genoa ma da terzino sinistro nella difesa a quattro mentre il più indicato per una difesa a 3 sull'out destro è forse Federico Ceccherini. Sta di fatto che finora la Fiorentina ha intrapreso un trend positivo proprio da quando ha provato e poi confermato il trio Milenkovic-Pezzella-Caceres. D'altronde però i tre vanno incontro ad un tour de force tra campionato e Nazionale (tutti e tre sono convocati) che prima o poi Montella un po' di fiato dovrà darglielo e durante la pausa dovrà trovare le alternative giuste in questo reparto perché la squadra non vada in ansia senza il suo muro difensivo. Intanto però, con Milenkovic quasi sicuramente recuperato, Montella - sorprese a parte -rimanderà gli esperimenti.