MILENKOVIC, Out: scelta tecnica. Prima panchina

Prima panchina della stagione per Nikola Milenkovic, che quest'oggi non fa parte dell'undici titolare scelto da mister Prandelli per affrontare la Lazio. Per il serbo si tratta della prima esclusione dalla formazione di partenza in questa stagione, e secondo quanto risulta a FirenzeViola.it da fonti vicine all'ambiente viola il motivo è da ricondurre a logiche di turnover, ad una scelta tecnica ben precisa di mister Prandelli.