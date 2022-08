MILENKOVIC, L’OTTIMISMO CRESCE. E CERCA CASA

Cresce l'ottimismo sulla possibile permanenza di Nikola Milenkovic a Firenze. In queste ultime ore si registrano buone sensazioni sia da parte del giocatore che dalla società. Le cose - sottolineiamo - non sono ancora fatte, ma l'ex Partizan è pienamente convinto dal progetto di Vincenzo Italiano e non è, dunque, più remota l'ipotesi di un suo rinnovo pluriennale. Il classe '97 ha tra l'altro rafforzato la sua leadership, come testimoniano le ultime fasce da capitano che gli sono state riservate dal tecnico, con il quale si è creato un determinante feeling.

Non per nulla il difensore starebbe pensando di mettere le radici in riva all'Arno. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il serbo sarebbe in cerca di una nuova abitazione in quanto quella attuale non soddisferebbe più le sue esigenze. Per questo, nel caso in cui rimanesse a Firenze, lo farebbe all'interno di una rinnovata abitazione. La ricerca, come detto, interessa il capoluogo toscano, tuttavia è sempre bene ricordare come fintantoché non sarà arrivato il prolungamento del contratto non si potrà essere davvero certi di nulla.