MILENKOVIC E LE DIFFICOLTÀ IN USCITA: POTREBBE RESTARE ANCHE SENZA RINNOVO

Nikola Milenkovic è uno dei nomi più caldi del mercato in uscita della Fiorentina, ma non è detto che lasci il club nel corso di questa estate. Dopo il fallimento della trattativa col West Ham a causa delle commissioni richieste da Ramadani e del pagamento degli stessi, ora è il Tottenham ad avere contatti assidui con il club viola, ma gli Spurs prima proveranno a prendere Tomiyasu dal Bologna e solo in caso di fallimento della trattativa per il giapponese, torneranno con forza sul serbo.

Per questo la Fiorentina tornerà nelle prossime ore alla carica provando a proporre il rinnovo di contratto al giocatore classe '97, che però non ha mai aperto a questa possibilità. Almeno non fino a questo momento. La soluzione che il centrale vorrebbe portare avanti in caso di fallimento della cessione è un'altra: arrivare a scadenza con i viola per liberarsi a parametro zero la prossima estate. Tra l'altro con la Juventus che non l'ha mai perso di vista ma che non ha intenzione di affondare il colpo pagando adesso il suo cartellino.

Situazione in evoluzione, con Pradè e Barone che attendono chiamate da Ramadani per le offerte ma anche per proporgli il rinnovo di contratto. Nonostante le difficoltà.