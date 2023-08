MILAN, Stop a Taremi. E adesso può tornare su Jovic

Fonte: dal nostro inviato a Milano - Pietro Lazzerini

La trattativa per Mehdi Taremi al Milan non si sblocca e con il passare del tempo diminuiscono sempre di più le possibilità che l'affare possa andare in porto. Sono sorte notevoli complicazioni per quanto riguarda le commissioni da dare agli intermediari e difficilmente la trattativa andrà in porto.

Per questo potrebbe tornare di moda per i rossoneri anche il nome di Luka Jovic, già proposto nel corso delle scorse settimane e in uscita dalla Fiorentina. L'attaccante serbo non è la prima scelta di Pioli ma in queste ultime 30 ore potrebbe riaprirsi questa pista.