MILAN-FIORENTINA 2-0, Rivivi il LIVE di FV!

16.56 - Con la partita termina qui la nostra diretta testuale. Restate su FirenzeViola.it per tutte le notizie e le voci dal post-partita.

16.55 - La Fiorentina gioca bene i primi 15 minuti, poi cado sotto i colpi del Milan, molto cinico a sfruttare le occasioni avute. Partita con poca storia a San Siro, con la squadra di Prandelli che ora dovrà leccarsi le ferite e ripartire dalla prossima contro il Genoa.

90' +3' - FINISCE QUI! Niente da fare per la Fiorentina: a San Siro finisce 2-0 per il Milan.

90' +1' - Cambio nel Milan: esce Saelemaekers, entra Dalot.

90' +1' - Giallo per Amrabat che rifila un pestone a Kessie.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

90' - Calabria ferma Biraghi in area, dopo un'azione viola. Le ipotesi di rimonta ormai sono praticamente nulle.

88' - Dragowski allontana con i pugni un cross pericoloso di Calhanoglu.

86' - Pezzella! Colpisce di testa sul corner, ma la conclusione è centrale: blocca Donnarumma.

82' - Cambio nel Milan: entra Hauge al posto di Tonali.

80' - Fiorentina che sta provando a costruire qualcosa in attacco, anche se per ora la pressione non è altissima.

76' - Doppio cambio nella Fiorentina: dentro Borja Valero e Kouame, fuori Castrovilli e Vlahovic.

74' - Cambio nel Milan: entra Krunic al posto di Brahim Diaz.

73' - Cutrone non riesce a girare in porta un cross teso di Lirola, leggermente troppo alto. Pericolosa la Fiorentina.

71' - Giallo per Kessie, che blocca con il braccio un lancio di Bonaventura.

69' Kessie! Girata in area dopo un batti e ribatti sul corner. Palla fuori di pochissimo!

68' - Cambio nella Fiorentina: fuori Ribery, dentro Cutrone.

68' - Ritmi piuttosto bassi in questa fase di gioco. È il Milan a creare le occasioni più pericolose, nonostante sia la Fiorentina a tenere il pallone più a lungo.

64' - Kjaer chiude su Bonaventura, imbeccato da un cross rasoterra di Vlahovic che si vede per la prima volta in questo secondo tempo.

60' - Cambio nella Fiorentina: entra Lirola per Caceres.

57' - Ancora Calhanoglu calcia dalla distanza, questa volta con meno fortuna. Palla in curva.

55' - Ribery! Miracolo di Donnarumma! Tocco sotto da due passi del francese, con il portiere italiano che ha un grande riflesso da pallanuotista e riesce a respingere. Che occasione per la Viola!

53' - PALO DEL MILAN! Calhanoglu dalla distanza scarica un sinistro angolato, che si stampa sul legno. Poi calcia Tonali ma questa volta Dragowski ci arriva.

52' - Giallo per Castrovilli, intervenuto a vuoto in scivolata su Saelemaekers dopo un'azione insistita dei viola, vanificata da un passaggio sbagliato di Amrabat.

48' - Inizio di secondo tempo interlocutorio, con il Milan che non spinge e la Fiorentina che non riesce a trovare continuità nelle giocate.

45' - SI RIPARTE! Un cambio nella Fiorentina all'intervallo: entra Bonaventura al posto di Callejon.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 2-0 per il Milan.

45' +2' - Giallo per Rebic entrato malamente su Caceres.

45' +1' - Gran giocata di Ribery che in area con un tunnel serve Pulgar: leggermente spinto da Diaz, il cileno non arriva per un soffio sul pallone.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

45' - Brivido per la Fiorentina, con Pezzella che buca un intervento ma per sua fortuna Rebic non riesce a stoppare.

43' - Cross sballato di Biraghi dalla sinistra. Ma la Fiorentina sembra voler reagire.

41' - Vediamo se la Fiorentina riesce a reagire dopo il rigore parato. Anche se il Milan sembra non aver subito particolarmente il colpo.

39' - PARA DRAGOWSKI! Intuisce il rigore di Kessie e respinge. Resta in partita la Fiorentina!

37' - CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Altro fallo della difesa viola, con Caceres che mura Theo Hernandez che si lascia cadere. Abisso non ha dubbi e fischia un altro rigore per i rossoneri.

33' - Callejon spara in curva un sinistro dal limite, ma almeno la Fiorentina si fa vedere di nuovo in avanti.

31' - Calhanoglu! Tira col mancino da fuori area, palla fuori di pochissimo con Dragowski immobile. La Fiorentina deve rimettere in ordine le idee.

30' - Theo Hernandez stampa sulla barriera il mancino potente.

29' - Fiorentina ora un po' in difficoltà, con la difesa che commette un doppio fallo al limite dell'area.

27' - L'ivoriano freddissimo dal dischetto, spiazza Dragowski e realizza il raddoppio.

27' - GOL DEL MILAN! Kessie non sbaglia e fa 2-0 su rigore.

25' - CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Pezzella interviene su Saelemaekers poco prima che tiri, l'esterno del Milan calcia addosso a Dragowski ma l'arbitro fischia il fallo. E ammonisce l'argentino.

21' - PALO DI VLAHOVIC! Palla geniale di Ribery per l'inserimento di Vlahovic, che scarica un sinistro violento da posizione defilata: Donnarumma sfiora e il pallone si stampa sul palo.

20' - Ancora pericoloso il Milan con Calhanoglu che non riesce ad incornare un cross dalla destra.

17' - Alla prima occasione, passa il Milan. Kessie spizza un croner sul secondo palo, Pulgar si perde Romagnoli che da due passi infila in rete. Padroni di casa in vantaggio.

17' - GOL DEL MILAN! SEGNA ROMAGNOLI!

14' - Gioca bene la Fiorentina che sta mettendo grande pressione al Milan, chiuso nella propria metà campo da qualche minuto. Ottimo inizio della squadra di Prandelli.

11' - Altri secondi di silenzio per onorare il 10 di Diego Armando Maradona. In precedenza Biraghi non ha trovato per poco Vlahovic con un cross basso.

10' - Dalla parte opposta è Romagnoli a colpire di testa, sparando però alto il pallone.

8' - Pezzella prova ad incornare su un altro corner, ma viene anticipato di pochissimo. Poi botta alla schiena per Callejon, che si rialza dopo qualche secondo a terra.

7' - Bel corner di Biraghi, sul quale però non riesce ad intervenire nessuno. Poi da ultimo uomo rischia un po' Amrabat ma esce bene da una situazione complicata.

6' - Si fa vedere in avanti anche la Fiorentina, con Castrovilli che trova una grande traccia per Biraghi che crossa: Donnarumma allunga in corner.

5' - Pezzella ferma in area Brahim Diaz, scappato sulla destra in area. Ottima chiusura del centrale argentino, altrimenti sarebbero stati guai.

2' - Un paio di palle pericolose del Milan giocate in area. Sul secondo cross Dragowski allontana con i pugni.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

15.00 - Squadre in campo e pronte ad iniziare la sfida dopo il minuto di silenzio in onore di Maradona. Pezzella è entrato in campo con la numero 10 in onore del Pibe de Oro.

La Fiorentina deve ripartire con il piede giusto in campionato, anche se di fronte a sè avrà la capolista Milan. Una partita tutt'altro che semplice per gli uomini di Prandelli, chiamati a dare continuità al buon risultato di Coppa Italia contro l'Udinese. A San Siro oggi pomeriggio va in scena una partita fondamentale per entrambe le squadre, quando siamo arrivati in un momento caldissimo del campionato. Vedremo se la Fiorentina riuscirà a portare via punti da Milano: restate con FirenzeViola.it per tutte le emozioni del match!