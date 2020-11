MIL-FIO, Notte fonda: 2-0. Domani rischio 18° posto

Secondo ko consecutivo in campionato per Cesare Prandelli che con la Fiorentina capitola anche oggi a San Siro contro il Milan dopo la figuraccia di una settimana fa contro il Benevento: finisce 2-0 per i rossoneri al Meazza, con la squadra di Bonera (priva di Ibrahimovic, Leao e Bennacer) che ha la meglio sui viola con due reti tutte nel primo tempo: a 17’ Romagnoli colpisce di testa sugli sviluppi di un corner e poi, dopo un palo di Vlahovic (anche oggi pressoché inesistente), trova il bis su calcio di rigore al 28’, dopo un fallo da rigore di Pezzella che Kessie trasforma dal dischetto. Al 40’ il Milan avrebbe anche l’opportunità di fare il tris (rigore di Caceres su Theo Hernandez) ma dagli undici metri è bravo Dragowski a salvare la sua porta sempre su Kessie.

Nella ripresa la Viola tiene meglio il Diavolo (anche se Calhaniglu colpisce un palo) e sfiora il gol con un elegante pallonetto di Ribery salvato da Donnarumma ma poi nonostante la girandola di cambi di Prandelli non succede più nulla: finisce 2-0, la Viola resta a quota 8 punti al 16° posto dopo nove giornate, continua a subire gol di fatto ogni partita e si ritrova a +3 sulla zona retrocessione. Anzi: in caso di successi di Torino (domani contro la Sampdoria) e del Genoa (domani contro il Parma), la Fiorentina tra poco più di 24 ore potrebbe essere terzultima in classifica, ovvero 18a. E il calendario nelle prossime giornate non promette nulla di buono.