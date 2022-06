MESSAGGI DAL SUDAMERICA

Spera ancora di vestire la maglia viola, Lucas Torreira. La nuova dichiarazione d’intenti del mediano uruguagio arriva puntuale nella prima calura estiva, al termine di un’amichevole della sua nazionale che già guarda al prossimo mondiale. Che la volontà di Torreira sia quella di proseguire l’avventura fiorentina è ormai storia nota, molto meno i vari contorni di un affare che certamente ha limitato più di un sorriso nei tifosi viola, già all’indomani dell’ultima di campionato.

Perchè poi, se da parte del club viola non sono arrivate le delucidazioni ufficiosamente ventilate, anche nel dialogo con il procuratore Bentancur non sono mancate brusche frenate e timide riaperture, e d’altronde già molto si era intuito anche grazie alle parole del presidente Commisso. Un intervento deciso, nuovamente volto a limitare il peso delle commissioni degli agenti, e arrivato sulla scia di una distanza con l’Arsenal, club proprietario del cartellino di Torreira, andata via via aumentando.

Così mentre già da oggi si riprenderanno i colloqui per la fumata bianca sul fronte Grillitsch, e di conseguenza anche sul suo ingaggio, sull’asse Firenze-Londra non si registrano grandi riavvicinamenti, almeno non alla luce di un’offerta più bassa dei 15 milioni inizialmente pattuiti ed evidentemente non troppo gradita dai Gunners. Di contro, a un anno dalla scadenza del contratto, è lecito pensare che la Fiorentina proverà ad attendere ancora per valutare eventuali ribassi nella valutazione, magari per riprendere i fili del discorso più avanti. Sperando che nessuno decida di rompere gli indugi e avviare manovre di disturbo su uno dei tasselli principali dell’ultima stagione viola.