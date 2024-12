MERCATO, Valentini, P. Mari, Folorunsho e il nuovo Haaland

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gennaio sembra partire con i botti perché la dirigenza sta lavorando per dare al più presto i rinforzi a Raffaele Palladino. Così se domani è atteso il difensore centrale Nicolas Valentini, che verrà presentato ai tifosi allo stadio nella seduta a porte aperte, la gara con il Napoli sarà lo spartiacque per alcune operazioni. In entrata c'è la possibilità di avere subito dopo la gara Folorunsho mentre per Spinazzola le incognite sono tante, a cominciare dalla posizione di Parisi che piace al Como ma sul quale la valutazione è ancora in corso. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, un uscita se vuole giocare di più, come accaduto per Biraghi dato proprio verso Napoli (ma non solo).

In difesa l'unica operazione potrebbe non essere quella di Valentini perché, con Quarta dato in partenza destinazione River, la Fiorentina, come racconta Sportitalia, ha un accordo con Pablo Mari del Monza da perfezionare con il ritorno di Galliani. Su Kayode infine c'è il pressing di due club di Premier, Brentford e Brighton, con il primo più deciso. C'è poi in attesa baby Storm Karlsson Knutsen, nuovo attaccante norvegese del 2007 che si allena con la Primavera dopo le visite di inizio dicembre documentate proprio da FirenzeViola: di lui si parla come del nuovo Haaland.