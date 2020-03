MERCATO, Tutto fermo? E allora caccia all'occasione

Con il Coronavirus che ha divampato, le normali attività hanno subito drastici rallentamenti. Lo stesso vale dunque per il calciomercato della Fiorentina, che comunque rimane guardinga alla caccia di occasioni, con la possibilità di aggiudicarsi anche nomi altisonanti a basso costo. Su tutti per esempio quel Giacomo Bonaventura attualmente vicino alla fine del contratto con il Milan, senza però dimenticarsi di una fiamma che potrebbe tornare ad accendersi: si veda al nome di Alessandro Florenzi, terzino della Roma in prestito al Valencia. Potrebbe spuntare poi qualche grande suggestione estera, come per esempio nel caso di Mario Gotze, talento che regalò il Mondiale 2014 alla nazionale tedesca con un gol nei supplementari all'Argentina, e ormai ai margini anche del Borussia Dortmund, dopo aver fallito con il Bayern. Pure lui è in scadenza al prossimo 30 giugno, anche se la questione contrattuale rimane ancora tutta da definirsi, e la concorrenza non manca.