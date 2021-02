MERCATO, Rivivi tutte le trattative nel live di FV!

20.00 - Chiusa la sessione invernale del calciomercato della serie A, ora potranno essere fatte solo operazioni in uscita verso mercati ancora aperti o con svincolati.

19.42- Cristian Bucchi, in esclusiva a FirenzeViola.it, ha parlato dell'ultimo acquisto della Fiorentina, Antonio Rosati. Bucchi, suo allenatore ai tempi del Perugia, si è espresso positivamente sul ritorno di Rosati a Firenze: "Antonio è molto legato a Firenze e sarà importantissimo per lo spogliatoio visto che lui è puro e genuino. Può essere una spalla perfetta per far crescere Dragowski". Qui l'intervista integrale

19.15- Manca solo l'ufficialità per Daniele Rugani al Cagliari, dove è atteso domani per le visite. Il difensore, accostato anche alla Fiorentina nelle scorse sessioni di mercato, rientra dal Rennes in serie A ed il Cagliari ha sorpassato in extremis il Bologna.

19.00 - E proprio in questi minuti il Torino ha depositato anche il contratto per l'acquisto di Rolando Mandragora.

18.40 - Rolando Mandragora è un giocatore del Torino. L'agente Luca De Simone conferma che anche la Fiorentina era sulle sue tracce: "" Su Rolando c'è stato un forte interesse dei viola. Il giocatore era stato seguito anche nelle scorse finestre di mercato ed ora ci sono stati degli approcci, così come accaduto con il Cagliari. Ma la decisione finale è caduta sul Torino".

18.17 - La Fiorentina ha definito per l'arrivo del suo nuovo terzo portiere. Dopo le due esperienze del 2014 e del 2015 torna in viola Antonio Rosati, classe '83 che arriva dal Torino a titolo definitivo, informa il sito ufficiale della Lega Calcio.

18.15 - Novità sul futuro di Cristobal Montiel. Il classe 2000 è ancora della Fiorentina, ma i tentativi di mandarlo in prestito a giocare per poi tornare in futuro continueranno anche dopo le 20 di questa sera nei mercati aperti.

17.50 - Graziano Pellè, svincolato di lusso dopo l'avventura in Cina, accostato a molti club di A tra cui la Fiorentina, ha raggiunto l'intesa con il Parma. Sei mesi più opzione la formula con i ducali.

16.30 - In esclusiva a FirenzeViola.it, l'ex direttore della Fiorentina Oreste Cinquini conferma di aver preso parte attiva al trasferimento di Aleksandr Kokorin ai viola e garantisce sulle qualità dell'attaccante, con cui ha lavorato dal 2012 al 2015 in Nazionale russa. Qui l'intervista integrale

16.05 - Antonio Rosati arriverà questa sera a Firenze. Come raccolto da FirenzeViola.it le visite mediche del prossimo terzo portiere dovrebbero avvenire domani, con relativo primo allenamento.

15.48 - Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Antonio Rosati arriverà questa sera a Firenze e farà le visite, con ogni probabilità, nella giornata di domani con relativo primo allenamento ai Campini.

15:36 - Niente ritorno alla Fiorentina per Marco Benassi: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista farà rientro a Verona per proseguire il suo cammino con la squadra di Ivan Juric.

15.30 - I margini di addio di Erick Pulgar, vista la precedente cessione di Alfred Duncan da parte della Fiorentina, si assottigliano sempre di più. La presenza del cileno in rosa diviene numericamente necessaria.

15.21 - La Fiorentina comunica che domani alle ore 14:00 si terrà la conferenza stampa di presentazione di Kevin Malcuit.

15.20 - Pietro Giordani è adesso ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Il calciatore, classe 2002, entrerà a fare parte della Primavera.

15.08 - Anche nel caso di Erick Pulgar sembrano chiuse le porte d'uscita dalla Fiorentina. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il cileno è ad oggi numericamente importante: la scelta, a monte, è stata quella di cedere solo Duncan. Niente Valencia, Cagliari o Torino dunque.

14.40 - Il Parma ha tentato l'affondo, ma secondo quanto risulta a FirenzeViola.it, la Fiorentina ha deciso: Jose Maria Callejon non lascerà i viola almeno fino al termine della stagione.

13.42 - Il Parma ci prova per Callejon. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società ducale sta provando un tentativo last-minute per lo spagnolo della Fiorentina.

13.20 - Tentativi in extremis di Daniele Pradè sul fronte Tofol Montiel: lo spagnolo è in uscita, ma al momento il vero problema risiede nell'identificare una destinazione giusta per lui. Da capire se la sua cessione sarà eseguita da qui alle 20, considerando comunque che alcuni mercati rimarranno aperti anche in seguito.

13.15 - Stefano Antonelli, intermediario dell'operazione che ha portato Kevin Malcuit alla Fiorentina, ha così parlato a FirenzeViola.it: "C'erano altre squadre in corsa e tutte quante italiane, però il giocatore ha voluto la Fiorentina".

13.11 - Nelle ultime ore il nome di Gervinho è tornato a circolare in chiave Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it al momento non c'è stato alcun contatto tra la dirigenza viola e l'entourage del giocatore il quale, tuttavia, resta in uscita dal Parma e non preclude un'eventuale approdo nel capoluogo toscano in caso di chiamata prima del gong di stasera.

13.03 - Aggiornamenti dal centro sportivo: i due nuovi arrivati Kokorin e Malcuit hanno svolto una parte della seduta in maniera personalizzata e poi la seconda metà dell'allenamento assieme a tutto il resto del gruppo.

12.56 - Come riporta TMW, il centrocampista del Cagliari Christian Oliva sta per trasferirsi al Valencia: di conseguenza Erick Pulgar difficilmente andrà in Spagna e i sardi, ora in cerca di un sostituto, vogliono proprio il cileno della Fiorentina.

12.42 - Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, con l'arrivo di Rosati ormai a un passo il giovane portiere Federico Brancolini resterà alla Fiorentina ma in Primavera.

12.36 - Come scrive l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini su Twitter, Antonio Rosati firmerà un contratto con la Fiorentina fino al 2022.

12.18 - La Dinamo Zagabria ha rifiutato 15 milioni di euro dall'Olympique Marsiglia per Lovro Majer, talento croato che piaceva anche alla Fiorentina. La Dinamo ha deciso di tenerlo e aprire a trattative la prossima estate.

12:00 - Rallentamento importante nella corsa a Daniele Rugani per il Torino. Stallo sulla cifra per il prestito, sul giocatore si è raffreddato l'interesse del Parma ma secondo quanto raccolto da TMW c'è l'inserimento forte del Bologna. Trattativa in corso, da trovare la quadra sui numeri. Il Rennes ha dato il placet per l'addio del difensore che tornerebbe alla Juventus e poi andrebbe da Mihajlovic.

11:45 - Il Sassuolo lavora per il futuro e sta chiudendo per Luigi Samele del Monopoli e Ryan Flamingo dell’Almere City. Entrambi si aggregheranno alla formazione Primavera dei neroverdi, allenata dall'ex viola Emiliano Bigica.

11:25 - Il nuovo centrale difensivo della Primavera Pietro Giordani è appena arrivato al centro sportivo per firmare il suo nuovo contratto con la Fiorentina: il classe 2002 arriva dal Frosinone ed è stato accompagnato a Firenze dalla madre e si metterà a disposizione di mister Alberto Aquilani, che di recente ha dovuto rinunciare a Christian Dalle Mura (passato alla Reggina).

11:17 - Al centro sportivo "Astori" è arrivato intanto il dg viola Joe Barone: la dirigenza della Fiorentina non salirà a Milano per l'ultimo giorno di mercato ma gestirà le trattative da Firenze. In ballo, come detto, c'è l'arrivo di Rosati tra i pali più una serie di uscite minori legate soprattutto a prodotti del settore giovanile.

10:55 - Antonio Rosati torna alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il portiere lascerà il Torino per vestire nuovamente la maglia viola dopo le due parentesi a Firenze nel 2014 e nel 2015. L'estremo difensore farà il terzo fino al termine della stagione, dietro a Dragowski e Terracciano.

10:40 - Dopo la cessione in prestito di Christian Dalle Mura alla Reggina, la Fiorentina ha individuato il suo sostituto. Si tratta di Pietro Giordani, difensore centrale di proprietà del Frosinone: il calciatore verrà inizialmente aggregato alla Primavera di Alberto Aquilani. La notizia è riportata da Gianlucadimarzio.com.

10:35 - Mattia Bani è ufficialmente un nuovo difensore del Parma. Dopo aver superato le visite mediche, il difensore ormai ex Genoa ha firmato il contratto col club ducale: operazione chiusa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

10:20 - Niente da fare, almeno per adesso, sul fronte Lucas Torreira: come scrive stamani Il Corriere Fiorentino, i viola in queste settimane si sono sempre mossi senza successo, tanto che l’operazione sarebbe stata rinviata alla prossima estate quando terminerà il prestito dell’uruguaiano dall’Arsenal all’Atletico Madrid.

10:17 - Intanto a Cosenza è stato ufficializzato l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Georgios Antzoulas dall'Asteras Tripolis. Il difensore classe 2000 torna in Italia dopo l'esperienza nella Primavera della Fiorentina. Questo il comunicato del club rossoblù: "La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Georgios Antzoulas, proveniente dalla Società Asteras Tripolis FC. Il difensore, nato a Patrasso (Grecia) il 4 febbraio 2000, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo, con diritto di opzione, fino al 30 giugno 2021".

10:15 - Sul fronte mercato ha preso posizione anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, intervenuto questa mattina a Radio1. Sulla finestra invernale, il numero 1 viola ha spiegato di essere "soddisfatto con tutti e quando ho critiche da fare, le faccio in privato. Tutti stanno facendo bene, poi il campo parlerà. Il mercato penso sia finito a meno che non ci sia una sorpresa che per la verità sorprenderebbe anche me". Uno sguardo anche al futuro, con il momento di Dusan Vlahovic: "Non è stata una cosa facile raggiungere questo livello: Prandelli ha riconosciuto il valore del ragazzo, lo ha fatto giocare e guardate cosa è successo. Ora è sbocciato come un fiore e tutti lo vogliono: ma io non lo do a nessuno".

10:10 - Occhio alle piste last-minute per la Fiorentina, secondo quanto riferisce stamani La Nazione: in pole position resta infatti il nome di Gervinho del Parma, che sarebbe stato molto probabilmente il jolly viola nel caso Callejon prendesse una direzione diversa da quella della conferma a Firenze. Ci sono poi altre due situazioni che la Fiorentina tiene sotto controllo: Lazovic del Verona e Arslan dell’Udinese.

10:05 - Secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, il Cagliari sta valutando di cedere il centrocampista Oliva al Valencia ed è per questo che potrebbe restare viva fino all'ultimo la pista che potrebbe portare in Sardegna Erick Pulgar. I viola però, in caso di cessione del cileno, dovranno cautelarsi con un nuovo innesto a centrocampo.

Inizia ufficialmente quest'oggi l'ultimo giorno della finestra invernale del calciomercato edizione 2021. Alle ore 20 di oggi, infatti, dovranno terminare tutte le trattative, che sono iniziate lo scorso 4 gennaio. Firenzeviola.it, come sempre, seguirà attraverso il suo classico LIVE ogni affare che verrà sviluppato e portato a termine nel corso delle prossime 10 ore, non solo per ciò che riguarda la Fiorentina (che in ogni caso attraverso il suo ds Daniele Pradè ha già fatto capire di aver concluso tutte le operazioni) ma anche relativamente agli altri 19 club di Serie A. Da capire se i dirigenti viola Pradè e Barone saliranno a Milano per la giornata conclusiva del mercato oppure resteranno nel quartier generale dei "campini" per limare le ultime operazioni, specie in uscita. Questa, intanto, la situazione che riguarda i viola dopo circa un mese di mercato:

ACQUISTI: Maleh (c, Venezia, a giugno, 0,7); Kokorin (a, Spartak Mosca, 4,5); Malcuit (d, Napoli, p); Andonov (p, Levksi Sofia, p).

CESSIONI: Saponara (c, Spezia, p); Cutrone (a, Wolverhampton, fp); Lirola (d, Marsiglia, p); Duncan (c, Cagliari, p); Dalle Mura (d, Reggina, p).