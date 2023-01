MERCATO, Rivivi tutte le trattative dell'ultimo giorno su FV

20:00 - Con la chiusura ufficiale del calciomercato invernale, sii chiude qui anche il live di FirenzeViola.it.

19:57 - Come si apprende sul sito della Lega Serie A, è ufficiale il passaggio di Abdelhamid Sabiri alla Fiorentina. Il marocchino arriva a titolo definitivo, ma rimane in prestito alla Sampdoria fino a giugno.

19:30 - Come raccolto da FirenzeViola.it, la Fiorentina ha concluso con il Modena l'operazione per mandare in prestito secco Gabriele Ferrarini, fino a giugno.

19:10 - Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Cosenza ufficializza l'arrivo di Vittorio Agostinelli, in prestito dalla Fiorentina, come anticipato già su FirenzeViola.it.

18:41 - Colpo della Fiorentina: la società viola ha chiuso per l'arrivo di Abdelhamid Sabiri dalla Sampdoria. Il giocatore rimarrà a Genova fino a fine stagione, in seguito inizierà ufficialmente la sua avventura con la maglia viola.

18:10 - Sofyan Amrabat non è stato convocato dalla Fiorentina per la gara di domani contro il Torino: secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la società ha ritenuto opportuno di prendere tale scelta visto che il giocatore è stato nelle ultime ore al centro di numerosi rumors di mercato, e non ha visto il giocatore stesso sereno e in grado di affrontare una partita delicata come quella di domani, decisiva per le semifinali di Coppa Italia.

18:00 - Come confermato dal sito della Lega Serie A, la Fiorentina ha riscattato Antonin Barak dal Verona, prima che si verificassero le condizioni che avrebbero fatto scattare l'obbligo inizialmente stabilito in estate.

17:04 - Aggiornamenti imminenti per la situazione attorno a Sofyan Amrabat: come raccontato su Radio FirenzeViola, il Barcellona è adesso in contatto con la Liga per ottenere il permesso di rilanciare alla Fiorentina l’offerta per il marocchino. Se ottenesse l'ok, il club blaugrana si spingerebbe ad un’offerta di prestito con obbligo di riscatto a 35-40 milioni. Il rilancio potrebbe arrivare in queste ore, considerando che il mercato in entrata in Spagna chiude alle 23, dunque ci sono 3 ore di tempo in più per chiudere gli acquisti.

15:50 - Nel bel mezzo dell'affaire Amrabat, segnaliamo anche la presa di posizione sui social del giocatore: "Inseguilo adesso. Il futuro non è promesso a nessuno". Questo il messaggio pubblicato su Instagram dal marocchino, una frase affidata alle stories Instagram che pare così manifestare la volontà di sposare la causa blaugrana già da adesso.

15:10 - Aggiornamenti dalle altre squadre di A: Bologna e Sassuolo hanno praticamente definito l'operazione Georgios Kyriakopoulos. L'acquisto imminente del terzino greco da parte degli emiliani chiude di fatto le porte all'arrivo in rossoblù di Aleksa Terzic.

14.15 - Un altro nome accostato alla Fiorentina è quello di Giorgio Cittadini: del difensore classe 2002 in forza al Modena ma di proprietà dell'Atalanta ha parlato il suo agente (nonché ex viola) Luca Ariatti, che ha confermato l'interesse di diversi club di A sul suo assistito, parlando di Firenze come un'opzione gradita.

13.40 - Nessun rilancio viola su Abdelhamid Sabiri: secondo quanto appreso da Fireneviola.it, rispetto all'incontro andato in scena questa mattina tra il ds della Sampdoria Faggiano e gli agenti del giocatore (che sono in contatto con il club viola) la società di Commisso è rimasta sulle sue posizioni. La trattativa quindi è tutt'altro he chiusa

12.58 - Possibile cambio di maglia anche per un altro prodotto del vivaio viola, ovvero Gabriele Ferrarini, terzino destro classe 2000 di proprietà della Fiorentina in questa prima parte di stagione in prestito al Monza: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it il giocatore (mai impiegato da Stroppa e Palladino in Brianza) si avvia verso la Serie B, categoria dove il difensore ha almeno tre richieste, tra cui quella del Modena.

12:50 - Davide Gentile proseguirà il suo percorso con la Primavera della Fiorentina: il terzino classe 2003 sta recuperando da un infortunio alla spalla patito a metà ottobre con la Pro Vercelli; per questo stop Gentile è stato costretto ad interrompere il prestito in Lega Pro e adesso verrà aggregato nuovamente alla squadra di Alberto Aquilani come fuori quota. Nonostante alcune offerte arrivate all'entourage del calciatore, Gentile rimarrà quindi fino al termine della stagione in viola.

12:40 - Situazione Amrabat: da Skysport arrivano maggiori dettagli sull'offerta arrivata dal Barcellona alla Fiorentina; i blaugrana hanno messo sul piatto del club viola 4 milioni per il prestito + 36 milioni per il riscatto ai viola, per un'operazione che nel complesso in caso di acquisto definitivo avrebbe portato 40 milioni nelle casse di Commisso. Offerta però rispedita al mittente dalla Fiorentina.

12:05 - Arriva la presa di posizione della Fiorentina sulle voci che riguardano Sofyan Amrabat: il calciatore non si muoverà in queste ultime ore di mercato, col club che respinge al mittente le voci dalla Spagna che lo vedono vicino al Barcellona.

12:03 - Contatti in corso negli ultimi minuti per Sabiri. Secondo quanto appreso dalla redazione di FirenzeViola.it, c'è ottimismo per la concretizzazione dell'operazione.

11:49 - Come spiegato da El partidazo de COPE, in Spagna è caldo il nome di Amrabat in ottica Barcellona. Operazione, come confessato dall'entourage del giocatore ai microfoni dell'emittente, che sembrerebbe essere però complicata: "E' una opzione reale ma è difficile che la Fiorentina possa accettare".

11:33 - Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, Vittorio Alberto Agostinelli ha appena detto sì al Cosenza. Il giocatore resterà in prestito nella squadra calabrese fino a giugno.

11:23 - Intervenuto a RadioFirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini, ha affermato che in questi minuti il ds della Sampdoria Daniele Faggiano ha lasciato l'hotel Sheraton per incontrare la Fiorentina. Ore calde sul fronte Sabiri. O dentro o fuori.

11:06 - Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al NAC Breda, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthew Garbett. Questa la nota diffusa dai granata, che rendono noto la cessione del centrocampista 20enne neozelandese.

10:51 - Ufficiale: Sebastiano Esposito inizia la sua nuova avventura, stavolta in Italia e in Serie B. Depositato il contratto dell'attaccante classe 2002 dell'Inter in Lega, che passa in prestito fino al termine della stagione nel Bari dopo essere rientrato in forza ai nerazzurri nelle scorse ore dal prestito all'Anderlecht.

10:45 - Secondo quanto appreso da TMW, il Napoli è ad un passo dalla definizione per l'estate di Walid Cheddira, attaccante del Bari.

10:34 - Federico Bonazzoli, seguito nelle scorse settimane dalla Fiorentina, potrebbe andare al PAOK Salonicco. La Salernitana apre all'addio, manca solo l'ok dell'attaccante. A riportarlo è TMW.

10:26 - Sofyan Amrabat potrebbe essere la bomba di questo calciomercato invernale, almeno stando a quanto riportano i media spagnoli. Il giocatore marocchino piace molto al Barcellona al punto che il club catalano starebbe cercando in queste ultime ore di arrivare al calciatore della Fiorentina. Come riportato questa mattina da Marca, il Barça chiederà ai viola un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni che potrebbe arrivare a 40 milioni se si verificheranno una serie di condizioni. L'offerta sarà fatta oggi.

10:13 - La Fiorentina ha ufficialmente riscattato dal Modena il classe 2005 Riccardo Spaggiari. Lo si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A.

10:05 - Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la giornata di oggi sarà decisiva per capire il futuro di Sabiri. Dopo la prima offerta di 2 milioni (rifiutata), e una seconda da 2,5 milioni, Fiorentina e Sampdoria cercheranno di arrivare ad un punto comune.

10:00 Ci siamo: anche quest'anno è arrivato l'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato che vede ancora la Fiorentina impegnata nelle ultime trattative prima del gong finale, fissato per le ore 20 di oggi. Si apre, dunque, anche il consueto live di Firenzeviola.it del 31 gennaio, che vi aggiornerà minuto per minuto sulle principali trattative che coinvolgono il club di Commisso e tutte le altre società di Serie A. Da Milano raccoglieremo ogni notizia e indiscrezione grazie al lavoro del nostro inviato Pietro Lazzerini, che aggiornerà anche gli ascoltatori di RadioFirenzeViola ora dopo ora.