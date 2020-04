MERCATO, RETROSCENA SU ROCCO E VOGLIA DI RIPARTIRE: LA FIORENTINA SI APRE A FV

Quando a Firenzeviola.it è venuta l’idea di svolgere una maratona social per raccogliere fondi a favore di Ponte a Niccheri e di coinvolgere in prima battuta anche la Fiorentina c’era il timore che la società decidesse di non accettare. Non tanto per una scelta di principio (è chiaro a tutti ormai che il nuovo corso del club di Commisso è improntato a un’apertura totale verso tifosi e stampa) quanto perché da ormai due mesi sta procedendo a gonfie vele la colletta “Forza e cuore” voluta con forza dal numero uno viola, che già ha potuto vedere i primi frutti delle migliaia di donazioni arrivate sulla piattaforma GoFoundme.com (la stessa da dove anche FV ha scelto di iniziare il suo percorso in favore di Osma Onlus). E invece mai come questa volta siamo stati felici di essere smentiti: a metterci la faccia sono stati il direttore generare Joe Barone, il responsabile delle comunicazioni del club Alessandro Ferrari e il tecnico della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta, che hanno voluto contribuire alla causa di Firenzeviola.it con la loro partecipazione alla diretta Instagram e hanno raccontato di come il mondo viola stia cercando di convivere con il coronavirus.

“Mi mancano tanto i tifosi, tutto l'affetto della città. La cosa più importante però è la salute, spero che tutto il mondo possa tornare alla tranquillità, anche io ho la famiglia a New York ed ho il pensiero a loro” ci ha raccontato Barone dalla postazione in cui tutti i giorni si tiene in contatto con i vertici del mondo del calcio, cercando di capire che fine farà la Serie A e quando la Fiorentina potrà tornare a giocare. Ma l’occasione di interfacciarci con il dirigente viola è stata propizia anche perché - tra le righe - il dg ha rivelato ai tifosi una notizia niente male, ovvero un probabile futuro colpo in entrata per… la squadra femminile. Musica per le orecchie di Cincotta, anche lui tra i protagonisti della diretta di ieri, impreziosita da una folta barba in totale pendant con la quarantena: “Quando ritorneremo alla normalità speriamo di avere qualche acquisto importante a livello internazionale per migliorare la squadra a livello europeo” ha detto Barone. Chissà, un colpo dagli Usa, Paese campione del mondo a livello femminile? A tempo debito ne darà comunicazione Alessandro Ferrari, che ha colto l’occasione tramite FV per raccontarci di come Commisso stia vivendo questi giorni così difficili: “Il presidente è carichissimo, chiede sempre di tutto. Non me lo immagino chiuso in casa però è ligio alle regole, esce giusto per fare la spesa e torna a casa: è un grande. Lui vi segue più di me, mi segnala spesso cosa viene scritto. Ama il contatto con la gente ed ha portato un grande entusiasmo".

Lo stesso che con l’ennesima stagione (fin qui) da protagonista ha generato anche Antonio Cincotta con la sua Fiorentina Women’s, un lieto fuori programma della nostra diretta (l’allenatore ci ha seguito per tutta la giornata collegato su Instagram): “Noi siamo dei privilegiati, lo dico sempre anche alle mie ragazze: bisogna restare lucidi nell'analizzare la realtà” ci ha raccontato il tecnico. “Questi sono momenti in cui è bene aspettare le decisioni, non c'è cosa peggiore del caos”. La speranza è che FV e la Fiorentina, grazie alla sua straordinaria collaborazione nella giornata di ieri, siano servite a portare serenità nelle case dei tifosi viola. Ma soprattutto fondi in favore di Osma e dell’Ospedale di Ponte a Niccheri.

CLICCA QUI per donare per OSMA ONLUS tramite FV!