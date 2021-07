MERCATO, Quanti nomi a centrocampo: gli identikit

Tra le notizie più lette nella giornata di oggi sulle pagine di Firenzeviola.it c'è stato l'approfondimento relativo agli identikit che la Fiorentina starebbe seguendo in queste settimane sul fronte mercato e in particolar modo per il centrocampo: i nomi che sono stati fatti in questi ultimi giorni sembrano essere sempre più difficili e distanti. Stefano Sensi pare essere destinato a restare in nerazzurro. Per quanto riguarda Lucas Torreira, nonostante i primi contatti tra la Fiorentina e l'entourage dell'ex Sampdoria, si fa sempre più complicata come pista. La Lazio è in vantaggio e i margini di manovra sono ridotti. Infine Niklas Dorsch. Il club più vicino al tedesco sembra essere l'Augsburg e l'operazione potrebbe chiudersi in tempi brevi.

