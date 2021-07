A CENTROCAMPO AVANZA UN MISTER X

Sono giorni caldissimi in casa Fiorentina. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione e l'obiettivo della dirigenza viola è quello di mettere a disposizione il prima possibile più elementi possibili a Vincenzo Italiano. Una delle richieste principali dell'ormai ex tecnico dello Spezia è l'acquisto di un regista per riuscire a esprimere il proprio gioco al meglio. Erick Pulgar non sembra essere il giocatore giusto per il calcio di Italiano e proprio per questo Pradè e Burdisso sono alla ricerca del profilo migliore.

I nomi che sono stati fatti in questi ultimi giorni sembrano essere sempre più difficili e distanti. Stefano Sensi pare essere destinato a restare in nerazzurro. A confermarlo è stato lo stesso tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, durante la sua conferenza stampa di presentazione e anche la volontà del centrocampista è quella di non lasciare Milano. Per quanto riguarda Lucas Torreira, nonostante i primi contatti tra la Fiorentina e l'entourage dell'ex Sampdoria, si fa sempre più complicata come pista. La Lazio è in vantaggio e i margini di manovra sono ridotti. Infine Niklas Dorsch. Il club più vicino al tedesco sembra essere l'Augsburg e l'operazione potrebbe chiudersi in tempi brevi.

Resta il nome di Matteo Ricci, svincolatosi dallo Spezia: può essere facilmente agganciabile dalla Fiorentina, però nei vari colloqui allargati con tema mercato tra Barone, Pradè, Burdisso e ovviamente Italiano, è stato deciso di metterlo in subordine agli altri. La dirigenza viola starebbe cercando un profilo internazionale, non è da escludere che l'acquisto del regista sia il secondo più oneroso, dopo Nico Gonzalez, della sessione estiva. Questo potrebbe davvero essere un non precisato Mister X, il cui nome rischia di non essere ancora uscito.