MERCATO, Piace Collocolo: l'Ascoli chiede 2,5 milioni

Fonte: Lorenzo Lepore

FirenzeViola.it

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Fra i tanti calciatori che hanno fatto bene in serie B quest'anno non si può non menzionare Michele Collocolo.

Il centrocampista dell'Ascoli, nonostante la sua squadra non abbia eccelso, ha avuto un'ottima stagione dove è riuscito a siglare 4 gol e 6 assist.

Prestazioni che non sono passate inosservate anche a club di serie A e serie B. In A alcuni club, come il Bologna e la Fiorentina, lo hanno seguito, ma al momento la pista non sembra particolarmente calda. Tante squadre di alta serie B e altre che lottano per la salvezza in A sono concretamente interessate, l'Ascoli chiede 2,5 milioni e ad ora non è disponibile a scendere dalla richiesta. Allo stato attuale non risultano offerte.