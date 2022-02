MERCATO, Due nomi per la difesa: Senesi e Dalot

Tra gli argomenti più apprezzati oggi sulle pagine di Firenzeviola.it c'è stato quello relativo alle mosse di mercato in difesa della Fiorentina in vista della prossima stagione: come spiegato stamani da La Nazione, il primo nome nel mirino dei viola è quello di Marcos Nicolas Senesi, centrale argentino con anche passaporto italiano. Un altro difensore che la Fiorentina sta monitorando è Diogo Dalot, classe '99 del Manchester United che ha il contratto, anche lui, in scadenza nel 2023.

