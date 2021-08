MERCATO -12, DV9: super ingaggio. Attesa Nastasic

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato e a Firenze si continua a lavorare per definire le operazioni che dovrebbero portare a Vincenzo Italiano gli intepreti giusti per affrontare al meglio l'imminente inizio di stagione. Grande attenzione, quest'oggi, al maxi ingaggio offerto da Rocco Commisso a Dusan Vlahovic per convincere il serbo a restare in viola (LEGGI QUI). Intanto, si pensa anche alle entrate. Zappacosta è il nome più discusso, c'è il sì del Chelsea per il trasferimento in viola (LEGGI QUI). Si attende anche l'arrivo di Nastasic a Firenze (LEGGI QUI). In giornata, si sono concretizzate, inoltre, due cessioni: quella di Dalle Mura alla Cremonese (LEGGI QUI) e quella di Ferrarini al Perugia (LEGGI QUI). Ancora in fase di stallo la vendita di Lirola al Marsiglia (LEGGI QUI). Ecco il quadro completo:

ACQUISTI

Nicolas Gonzalez (’98, ATT) dallo Stoccarda - 24+3 milioni

CESSIONI

Christian Dalle Mura ('02, DIF) alla Cremonese - Prestito temporaneo

Gabriele Ferrarini ('00, DIF) al Perugia - Prestito temporaneo

Toni Fruk (’01, CEN) all’HNK Gorica - Prestito (opzione 1 altro anno)

Rafik Zekhnini (’98, ATT) - Rescissione anticipata

Samuele Longo (’00, ATT) alla Turris - Definitivo

Kevin Diks (’96, DIF) al Copenaghen - Definitivo, 0

Petko Hristov (’99, DIF) allo Spezia - Definitivo, 0

Erald Lakti (’00, CEN) al Lecco - Definitivo

Samuele Spalluto (’01, ATT) al Gubbio - Prestito

Simone Ghidotti (’00, POR) al Gubbio - Prestito

Edoardo Pierozzi (’01, DIF) all’Alessandria - Definitivo

Julian Illanes (’97, DIF) al Pescara - Definitivo

Fabio Ponsi (’01, DIF) al Modena - Definitivo

German Pezzella ('91, DIF) al Betis di Siviglia - Definitivo

Szymon Zurkowski (’97, CEN) all’Empoli - Prestito (riscatto e controriscatto)

Niccolò Pierozzi (’01, CEN) alla Pro Patria - Prestito

Mattia Fiorini (’01, CEN) al Fiorenzuola - Prestito

Gabriele Gori ('99, ATT) al Cosenza - Prestito

Valentin Eysseric ('92, ATT) - Svincolato

Maxi Olivera ('92, DIF) - Svincolato

David Hancko ('97, DIF) allo Sparta Praha - Definitivo

Franck Ribery ('83, ATT) - Svincolato

Martin Caceres ('87, DIF) - Svincolato

Borja Valero ('85, CEN) - Ritiro