MENCUCCI, Futuro incerto. Dagli USA nessun avviso

Rocco Commisso si è ufficialmente insediato al comando della Fiorentina e, nonostante sia contrario al suo stile pubblicamente sbandierato ("A Mediacom non ho mai licenziato nessuno"), sta cominciando a modificare l'assetto societario, tra alcune conferme e addii eccellenti, su tutti quelli al presidente esecutivo Cognigni - mossa di fatto obbligata - e al dg Corvino. In tutto questo rimane invece piuttosto indefinita la situazione riguardante un altro uomo di punta dell'era DV, Sandro Mencucci.

Secondo quanto risulta a FirenzeViola.it, nelle intenzioni della proprietà americana ci sarebbe quella di separare le strade con il dirigente fiorentino, nato e cresciuto a Firenze, che è stato un vero e proprio riferimento soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo del movimento calcistico femminile, in particolare per la Fiorentina, prima grande realtà di club maschile che ha deciso di intraprendere questo percorso, proprio sotto la sua guida. Senza scordarsi degli anni da ad, e del successivo lavoro amministrativo da lui svolto: ad esempio sono opera sua quasi tutti i contratti siglati da ACF negli ultimi anni.

La nomina di Vincenzo Vergine come factotum, il quale dovrà occuparsi infatti a livello globale sia del settore giovanile - incarico già detenuto in precedenza - che della gestione del comparto femminile, fino ad oggi quasi completamente invece nelle mani di Mencucci, sembra non lasciare molto spazio ai dubbi, vista l'assenza di riferimenti all'ex ad nel comunicato ufficiale. Per il momento la sua situazione è in totale stand-by: secondo quanto abbiamo appreso, infatti, non è ancora intercorso nessun contatto tra la nuova proprietà e lo stesso Mencucci. Le sensazioni, da fonti vicine alle parti in causa, raccontano di un addio che sembra imminente. Ma finché non sarà messo nero su bianco, mai dire mai.