MENCUCCI, Fiducia in Corvino, investiremo

Queste le parole di Sandro Mencucci intervenuto a Palazzo Vecchio per un incontro sui valori dello sport nella scuola: ''Un giudizio sul mercato? Il pregio di Corvino è che non butta via i soldi: tutti i giocatori che sono arrivati sono validi ed i soldi rientrati sono utilizzabili per giugno. Corvino deluso? Pantaleo deciderà il suo futuro insieme alla società ma il fatto di volerci pensare credo che dipenda soprattutto dalla delusione. Oggi non è credibile pensare di arrivare in una posizione europea. Il caso El Hamdaoui? Mounir poteva essere un'alternativa ottimale per il mister ma la colpa più grande è dell'Ajax nonché del procuratore del giocatore: non si risolve nulla facendo i propri interessi. Lo stadio alla Mercafir? Per il momento anche noi ne sappiamo poco e aspettiamo di capire come si svolgerà questo bando, poi semmai saremo i primi ad esserne interessati. L'impegno della proprietà? Siamo stati sempre pronti a metterci la faccia e ad investire sul mercato. Firenze è polemica, spesso è lacerata da divisioni ma dobbiamo prendere sempre il bello delle polemiche; il modello Udinese non è utilizzabile a Firenze. Quando ci contestano dobbiamo cogliere la polemica costruttiva e fare sempre meglio. La prima fila vuota in tribuna? Io in prima fila in tribuna vorrei sempre stare: era per sottolineare il nostro disappunto per quello che era avvenuto col Lecce; il messaggio è stato recepito; alcuni giocatori avevano altre opportunità di andare a giocare altrove ma hanno scelto di rimanere qui: si sa, Firenze è bellissima... per adesso comunque rimangono con noi e a giugno vedremo cosa farne''.