MEINI A FV, Tutti d'accordo: intitoliamo tribuna a Rialti

La giornalista della Rai Sara Meini, intervenuta nella maxi diretta Instagram organizzata da Firenzeviola.it nel giorno più importante della raccolta fondi "FV per OSMA Onlus" in favore dell’Ospedale di Ponte a Niccheri, ha voluto così ricordare il giornalista Alessandro Rialti, scomparso prematuramente il 5 aprile: "E' stato un maestro, quando sono entrata in sala stampa per la prima volta a diciassette anni lui era lì. Per noi Ciccio era una persona immortale, sapevamo che ci sarebbe sempre stato. Sono molto felice che si sia dato seguito a quella iniziativa che FirenzeViola.it aveva lanciato per tutti i lettori di intitolare la tribuna stampa ad Alessandro Rialti: poi si sono uniti tutti gli enti della categoria, tra cui l'ordine dei giornalisti e l'associazione stampa. Siamo tutti d'accordo perché la sala stampa è intitolata a una grandissima e indimenticata giornalista, Manuela Righini, e a questo piunto la tribuna stampa dobbiamo intitolarla ad Alessandro Rilati. L'ha ricordato anche Rocco Commisso, il patron che da poco è arrivato a Firenze ma che già considerava Rialti un punto di riferimento. E' bene ricordare per tutti che Ciccio è un punto di riferimento non solo per noi giornalisti, che con lui siamo cresciuti, ma anche per Firenze e per tutti i tifosi della Fiorentina. Per questo veramente lui si merita qualcosa di importante che resti sempre in sua memoria. Grazie a Ciccio, grazie alle persone che gli sono più vicine e che in questo momento purtroppo stanno soffrendo per questa mancanza improvvisa, per cui condoglianze ai suoi due figli. A Edoardo in particolare, con il quale ho avuto modo anche di scambiare dei messaggi, gli avevo chiesto di partecipare a questa diretta: mi avrebbe fatto piacere perché sono sicura che avrebbe visto ancora una volta l'affetto di tutta Firenze. Non se l'è sentita, ma sappiamo che momenti starà vivendo la sua famiglia. Ciccio resterà nei nostri cuori ed è giusto intitolargli la sala stampa dello stadio Franchi, tra l'altro a breve perché se riprende il campionato io voglio dire che Sara Meini per TuttoIlCalcio si collega dalla tribuna stampa di Alessandro Rialti".