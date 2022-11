MEDINA, Chi è il centrale nel mirino di Burdisso

Come anticipato questa mattina, Facundo Medina è finito nel mirino della Fiorentina. Il difensore centrale del Lens, squadra che attualmente si trova al secondo posto in Ligue 1, ha una valutazione di circa 20 milioni, ma Burdisso avrebbe già avviato i contatti con il ds del club francese. L'argentino si è trasferito nell'estate del 2020 dal Tallares al Lens per un cifra vicina ai 3.5 milioni di euro, ma negli ultimi anni ha incrementato il suo valore grazie a prestazioni convincenti, tanto da aver sfiorato la convocazione ai mondiali in Qatar con la sua nazionale (era tra le quattro riserve di Scaloni).

In due anni e mezzo con la maglia del Lens, Medina ha giocato 75 partite fra tutte le competizioni e ha messo a segno anche 5 gol. I dati più importanti per un difensore riguardano però la difesa e sotto questo aspetto la squadra francese fa registrare numeri positivi avendo subito solo 10 gol in 15 partite in questa stagione (seconda miglior difesa dopo il PSG). E per quanto riguarda l'aspetto infortuni? Il centrale argentino ha saltato solo 6 partite per infortunio, di cui 2 a causa del Covid.

Questa estate il giocatore era finito anche in ottica Inter, ma alla fine i nerazzurri hanno puntato su Acerbi con l'obiettivo di rinnovare Skriniar. Anche la Roma si era interessata lo scorso gennaio, ma alla fine Pinto non affondò. Una curiosità? L'argentino nel 2018, quando era ancora al Tallares, era in squadra con una ex meteora viola: El Tanque Santiago Silva.