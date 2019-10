MEDIANA, Castro re dei dribbling, Pulgar miccia

Con Marco Benassi quasi sicuramente al posto di Milan Badelj, il trio di centrocampo (Benassi-Pulgar-Castrovilli) fa registrare dei numeri confortanti sia in generale che contro il Sassuolo, a livello appunto di statistiche (Opta). Gaetano Castrovilli ad esempio è il giocatore che ha completato più dribbling (24) in questo campionato: al secondo posto in questa graduatoria un trio composto da un altro viola, Ribery (stasera assente per squalifica), il giocatore del Sassuolo Jeremy Boga e quello del Parma Kulusevski.

Per quanto riguarda Erick Pulgar è invece il giocatore che ha mandato più volte al tiro un compagno in questo campionato (33), 22 delle quali da palla inattiva (altro primato per il centrocampista viola in questa Serie A). Il cileno tra l'altro è andato a segno in due delle ultime tre gare di Serie A giocate contro il Sassuolo: solo contro il Chievo (tre reti), il centrocampista della Fiorentina ha realizzato piu gol nel massimo campionato (due).

Marco Benassi infine contro il Sassuolo ha segnato due reti in Serie A, inclusa la sua prima marcatura nella competizione (gennaio 2014 con il Livorno).