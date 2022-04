MASSA, Ancora lui: fu il 1° arbitro di Commisso in A

Davide Massa, arbitro designato per Salernitana-Fiorentina, dirigerà per la prima volta in stagione la squadra viola. I precedenti con il fischietto d'Imperia sono positivi: si registrano 8 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Nella scorsa stagione la Fiorentina ha giocato con l'arbitro ligure per sole due volte e in entrambi i casi i viola non hanno ottenuto bottino pieno, perdendo per 1-2 in Coppa Italia contro l'Inter ai supplementari e pareggiando 1-1 contro la Juventus. Un direttore di gara che anche Rocco Commisso ricorderà bene visto che è stato il primo della sua avventura in Serie A con la Fiorentina. Con la Salernitana invece un solo precedente, la sconfitta in questa stagione per 2-1 a La Spezia.