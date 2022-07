MARTORELLI A FV, Luis Alberto ottimo. Sul resto...

Giocondo Martorelli, importante procuratore, ha parlato così ai microfoni di FirenzeViola.it riguardo il mercato della Fiorentina e non solo.

Luis Alberto può arrivare?

"Sarebbe ottimo. Se dovesse andare via Milenkovic i soldi potrebbero essere reinvestiti su di lui, conosce il nostro calcio e sarebbe ottimale il suo arrivo. Io sono convinto che per potere partecipare alla Serie A e alla Conference ci voglia una rosa ampia che l'allenatore deve poter ruotare. Una squadra deve essere competitiva in ogni reparto e avere i doppioni in ogni ruolo".

Che voto dà al mercato della Fiorentina fino ad ora?

"Non mi va di dare un voto. Fino a questo momento è ottimo, se dovesse arrivare Dodo coronerebbe un mercato all'insegna delle idee e della volontà di far crescere la squadra. Con Dodo colmi un vuoto a destra e puoi giocartela. Mandragora e Jovic sono giocatori che se inseriti in questa squadra possono aiutare Italiano a sviluppare idee di gioco".

La viola può aprire un ciclo secondo lei?

"Penso di si. È una squadra giovane, molti giocatori conoscono il nostro calcio dopo la scorsa stagione. Da Gonzalez e Ikone mi aspetto molto e pure da Maleh. Questi ragazzi dovranno crescere e potranno dare di più".

Gollini può migliorare la rosa?

"Sul ruolo del portiere dobbiamo andare cauti. L'anno scorso la viola non ha pagato dazio in quel ruolo, tranne qualche errore che commettono tutti i portieri. Mi auguro quindi che possa portare più sicurezza. Mi aspetto un campionato positivo da lui ma non penso che sposterà gli equilibri. Analizzare se la viola migliorerà in porta sarà complicato, la sua esperienza sposta però la titolarità verso di lui".

Come valuta la sua esperienza in Inghilterra?

"Mi ricordo Taibi che andò al Manchester United e fece molto male. Dobbiamo vedere come un calciatore si ambienta in un campionato e paese diverso. Lui rientra in un ambiente che già conosce, deve mantenere tranquillità e non deve voler strafare".

Che stagione si aspetta da Bonaventura che nonostante l'età fa sempre molto bene?

"Si parla di un profilo alto. L'anno scorso ha fatto benissimo. Ha grande esperienza e la viola ne ha bisogno. Può sembrare che rallenti il gioco ma ha qualità e arriva alla conclusione spesso. Mese dopo mese verrà valutato in quanto l'età non è dalla sua parte ma sulle qualità non si discute".

Che mercato le sembra quello italiano?

"La Juve ha fatto grandi acquisti come Pogba e Di Maria. La Lazio non mi sembra abbia fatto grandi acquisti, non ha alzato l'asticella. Ha preso Romagnoli che è un buon giocatore ma non mi sembra alzi l'asticella. Il mondo è cambiato e vedere giocatori come Dybala e Mertens in scadenza senza squadra deve far riflettere. Dovremmo trovare degli accorgimenti e dovremmo ridimensionarci".

Fino a qualche tempo fa sembrava che andando in scadenza si potesse trovare un buon contratto e una buona squadra ma così ora non è più. Cosa ne pensa?

"E' da anni che sostengo che ci sia stata una bolla speculativa. I giocatori sono stati strapagati. Oggi pensare che un calciatore in scadenza possa chiedere di più deve far riflettere, i calciatori devono capire che quei tempi sono finiti. Le società sono in difficoltà economica. Tutti dovremmo fare un passo indietro, da noi agenti alle società".