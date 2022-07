MARTINO A FV, Viola al completo: merito di Pradè

Giorgio Martino, storico giornalista della Rai, ha concesso un'intervista a FirenzeViola.it in cui ha espresso le sue aspettative sulla stagione, in campionato ed in Europa della Fiorentina: "La Conference League non va sottovalutata, altrimenti si possono fare brutte figure, come si è visto con la Roma nella partita del gironi col Bodo; è una competizione da affrontare con massima serietà".

Così Martino sulla campagna acquisti: "Mi permetto di fare i miei complimenti al DS Pradé, che conosco personalmente. Si capisce che è un uomo che se ne intende di calcio oltre che di amministrazione e conti. La Fiorentina è l'unica squadra che arriva in ritiro praticamente al completo con quattro ottimi acquisti (contando anche Dodò che sembra in procinto di firmare). Questo permette a Italiano di lavorare bene subito ed è merito del direttore sportivo.

Sull'interesse dei viola per Kumbulla in caso di partenza di Milenkovic: "Il mercato in questo periodo sembra girare intorno ai difensori. Sento dei prezzi molto alti per De Ligt e Skriniar, a questo punto la cifra spesa per un attaccante come Vlahovic sembra misera davanti ai numeri usciti fuori in queste settimane. Kumbulla potrebbe essere un obiettivo. ha ancora ampi margini di miglioramento anche se ha avuto un approccio non facile coi giallorossi ed ha rischiato di essere bruciato dopo la serataccia di Bodo; ma a Roma (sponda Lazio), potrebbe esserci un altro giocatore in uscita come Acerbi, usato sicuro che anche se reduce da una stagione complicata è sempre un nazionale. Non sono nuovi Milenkovic ma non si impoverirebbe troppo la squadra".